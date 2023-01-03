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Fenerbahçe derbi öncesi Antalya’da 3 puan arıyor! Jorge Jesus'un ilk 11 tercihi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe derbi öncesi Antalya’da 3 puan arıyor Jorge Jesusun ilk 11 tercihi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Sarı lacivertliler, bugünkü maçı kazanıp pazar günü Galatasaray karşısına kayıpsız çıkmayı amaçlıyor. Liderin 1 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe ile 16 puanla 14. durumdaki Antalyaspor’un saat 20.00’de başlayacak mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Sarı lacivertlilerde Valencia, Peres, Pedro forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sarı lacivertliler bugünkü maçı kazanarak, Galatasaray ile pazar günü oynayacakları derbi öncesi moral depolamayı amaçlıyor. Diz sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Valencia, sakatlıktan yeni çıkan Luan Peres ve uzun süreli sakatlığı bulunan Joao Pedro kadroda yer almıyor.

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ANTALYA 2 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Kırmızı kart cezası sona eren Miguel Crespo, Antalya deplasmanında forma giyebilecek. Son 2 lig maçından mağlubiyetle ayrılan ve 16 puanla 14. sırada yer alan ev sahibi Antalyaspor’da ise sakatlıkları bulunan N’Dao, Nakajima ve Ghacha Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe derbi öncesi Antalya’da 3 puan arıyor Jorge Jesusun ilk 11 tercihi...

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#Fenerbahçe#Antalyaspor#Süper Lig

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