Fenerbahçe derbi öncesi Antalya’da 3 puan arıyor! Jorge Jesus'un ilk 11 tercihi...

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Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sarı lacivertliler bugünkü maçı kazanarak, Galatasaray ile pazar günü oynayacakları derbi öncesi moral depolamayı amaçlıyor. Diz sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Valencia, sakatlıktan yeni çıkan Luan Peres ve uzun süreli sakatlığı bulunan Joao Pedro kadroda yer almıyor.

ANTALYA 2 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Kırmızı kart cezası sona eren Miguel Crespo, Antalya deplasmanında forma giyebilecek. Son 2 lig maçından mağlubiyetle ayrılan ve 16 puanla 14. sırada yer alan ev sahibi Antalyaspor’da ise sakatlıkları bulunan N’Dao, Nakajima ve Ghacha Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

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