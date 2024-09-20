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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

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#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 19:31

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak.

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#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray

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