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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 16:43,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın devamında pas çalışması yaparken sonrasında da çift kale maçla çalışmalarını sürdürdü. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam etti

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