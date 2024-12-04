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Fenerbahçe deplasmanda ilk yenilgisi farklı aldı

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#Fenerbahçe#Baskonia#Euroleague
Fenerbahçe deplasmanda ilk yenilgisi farklı aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 00:38

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 13. haftasında deplasmanda Baskonia'ya 88-76 yenildi ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'ya 88-76 yenildi.

Bu sonuçla Baskonia, 6'ncı galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise üst üste 2'nci toplamda 4'üncü yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon deplasmanda ilk yenilgisini Baskonia karşısında yaşadı.

Salon: Buesa

Hakemler: Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya)

Baskonia: Howard 17, Forrest 2, Sedekerskis 12, Hall 14, Moneke 9, Raieste 3, Rogkavopoulos 15, Diop 2, Baldwin 14

Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Guduric 10, Colson 5, Hayes-Davis 11, Birch 9, Melli 5, Sertaç Şanlı, Mays, Biberovic 13, Zagars 13, Mert Ekşioğlu

1. periyot: 26-12

Devre: 45-25

3. periyot: 63-47

Beş faulle çıkan: 39.28 Howard (Baskonia)

 

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#Fenerbahçe#Baskonia#Euroleague

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