Fenerbahçe deplasmanda ilk yenilgisi farklı aldı

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'ya 88-76 yenildi.
Bu sonuçla Baskonia, 6'ncı galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise üst üste 2'nci toplamda 4'üncü yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon deplasmanda ilk yenilgisini Baskonia karşısında yaşadı.
Salon: Buesa
Hakemler: Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic (Sırbistan), Michele Rossi (İtalya)
Baskonia: Howard 17, Forrest 2, Sedekerskis 12, Hall 14, Moneke 9, Raieste 3, Rogkavopoulos 15, Diop 2, Baldwin 14
Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Guduric 10, Colson 5, Hayes-Davis 11, Birch 9, Melli 5, Sertaç Şanlı, Mays, Biberovic 13, Zagars 13, Mert Ekşioğlu
1. periyot: 26-12
Devre: 45-25
3. periyot: 63-47
Beş faulle çıkan: 39.28 Howard (Baskonia)