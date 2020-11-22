Fenerbahçe deplasman fobisini yendi! 15 yıl sonra...

Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gençlerbirliği karşısında da sürdürdü.



Süper Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda 5 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kaldı.



Ligde sırasıyla Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.



Geride kalan 9 haftada 20 puan toplayan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, söz konusu puanların 7'sini seyircisi önünde, 13'ünü ise deplasmanlarda hanesine yazdırdı.



Sarı-lacivertli ekip ayrıca bu sezon ligde deplasmanda en çok puan toplayan ve gol atan ekip konumunda bulunuyor.



- Geçen sezonu şimdiden geçti



Fenerbahçe, deplasmanda ortaya koyduğu performansla geçen sezonu şimdiden geçmeyi başardı.



Ersun Yanal yönetiminde başladığı geçen sezonda ilk 5 deplasman maçından ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile bir beraberlik çıkaran ve 7 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, bu sezon ise çok daha iyi bir grafik sergiledi ve neredeyse puanını 2 katına çıkardı.



Geride kalan sezon 17 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda sadece 4 galibiyet alabilmişti.



Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ise geçen seneki deplasman galibiyeti sayısını 5. deplasmanda yakaladı ve henüz dış sahada maç kaybetmedi.



- 15 yıl sonra en iyi deplasman başlangıcı



Fenerbahçe, 15 yıl sonra deplasmandaki en iyi başlangıcına imza attı.



Ligde son olarak 2005-2006 sezonunda Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde ilk 5 deplasmanından 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, 15 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti.



- Deplasmanda gole doydu



Fenerbahçe, geçen sezona oranla deplasmandaki en büyük sıçramaya ise gol yollarında yaptı.



Sarı-lacivertliler, geçen sezon ilk 5 deplasmanında 5 gol atarken, sezonu 17 deplasman golüyle tamamlamış ve 1 gol ortalama yakalamıştı.



Erol Bulut'un öğrencileri, bu sezon ise ilk 5 deplasmanında 12 gol buldu.



Fenerbahçe, geçen yıl deplasmanda 1 olan gol ortalamasını, bu sezon 2,4'e taşımayı bildi.



Geçen sezon deplasmanda attığından fazla golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu alandaki kötü istatistiğini de tersine çevirmeyi başardı.