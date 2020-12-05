Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oluyor

Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geçen hafta derbide konuk ettiği Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 20 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7. haftayı bay geçen Yukatel Denizlispor, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı. Bu süreçte teknik direktör değişikliği de yaşayan yeşil-siyahlılar, 19. sırada yer alıyor.



- Luiz Gustavo cezalı



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kart cezası nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Luiz Gustavo, ligin 10. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbide bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.



- 4 futbolcu sakat



Fenerbahçe'de 4 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Denizlispor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte tedavilerine devam edilen Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin'in yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen Enner Valencia ile Sinan Gümüş'ün durumu ise müsabaka öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.



- Pelkas ceza sınırında



Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Yukatel Denizlispor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Pelkas, yarın kart görmesi halinde 12. haftada Kadıköy'de Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

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