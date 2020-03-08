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GeriFutbol Fenerbahçe - Denizlispor maçında flaş tepki: 'Al sen kullan!'
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2020 - 08:27,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe - Denizlispor maçında flaş tepki: 'Al sen kullan!'

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Fenerbahçe - Denizlispor maçında flaş tepki: 'Al sen kullan!'
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Fenerbahçe'nin Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maç sırasında Hasan Ali Kaldırım'ın gösterdiği tepki dikkat çekti.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçeli futbolcular hakem Zorbay Küçük ve ekibinin yönetimini beğenmedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.

54. dakikada yaşanan pozisyonda Hasan Ali Kaldırım taç kararı beklerken, hakem Zorbay Küçük, dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'nun uyarısıyla topu Denizlispor'a verdi.

Hasan Ali Kaldırım, bu karar karşısında sinirlendi ve 'Al sen kullan' diyerek topu Direnç Tonusluoğlu'na verdi. Bu hareketin ardından Zorbay Küçük, Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart gösterdi.

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