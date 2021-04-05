Fenerbahçe Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde yaptığı 30 müsabakada 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 59 puan yazdırdı. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertli takım, 32. haftaya 3. sırada girdi. Fenerbahçe, yarın Denizlispor'u yenmesi halinde Galatasaray'ı geçecek ve 62 puanla ikinci sıraya yükselecek.

Denizlispor, Süper Lig'de yaptığı 29 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, 32. haftaya 25 puanla 21. ve son sırada girdi.

FENERBAHÇE DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Denizlispor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Evinde oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde tek sezonda en fazla beş maçlık galibiyet hasreti yaşadı. Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçını kaybeden ve son dört karşılaşmada gol atamayan Denizlispor, fileleri havalandıramadan üst üste beş dış saha mağlubiyetini sadece Ekim-Aralık 1985 arasında aldı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının hiçbirini kazanamayan Denizlispor, bu karşılaşmaların 12'sinde 2+ gol yedi. Bu sezon 10 gole doğrudan katkı sağlayan Fenerbahçe orta sahası Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarlamak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de takımının deplasmanda attığı gollerin en büyük bölümünde pay sahibi olan isim Hugo Rodallega. Kolombiyalı oyuncu, Denizlispor'un deplasmanda attığı son yedi golün altısına doğrudan katkı yaptı. Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde deplasman golü atamadığı rakipleri arasında en uzun süre sahada kaldığı rakibi Fenerbahçe.

Fenerbahçe ile oynadığı son maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan Hakan Kutlu, Süper Lig kariyerinde sarı-lacivertlilerden üst üste iki maçta puan alamadı.

41 MAÇTA SARI-LACİVERTLİLER 27, YEŞİL-SİYAHLILAR 4 GALİBİYET ALDI

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 maçta sarı-lacivertliler 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 93 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi.

Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

FENERBAHÇE, SON 9 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021'de oynadığı maçların 8'ini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Denizlispor'un İstanbul'da galibiyeti yok

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor.

İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı.

Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.

FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETLERİ

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN TEKNİK SORUMLU OLARAK İLK MAÇI

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, yarın sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca 2 futbolcu da rahatsızlıkları gerekçesiyle müsabakada görev yapamayacak.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Ernesto Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA SON 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Bu sezon sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

Sarı-lacivertiler, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ülker Stadı'nda son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, yarın kazanması halinde sahasında 65 gün sonra 3 puanla tanışacak.

Fenerbahçe, iç sahada çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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