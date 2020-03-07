Süper Lig tarihinde Denizlispor'u konuk ettiği 19 maçın 17'sini kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece iki kez puan verdi. Fenerbahçe ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan ve son yedi karşılaşmayı kaybeden Denizlispor, rakibini en son Mart 2005'te mağlup edebildi. Süper Lig'de çıktığı son beş maçta 13 puan kaybeden Fenerbahçe, daha önceki dört haftada rakiplerine puan vermemişti.

Fenerbahçe Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Denizlispor maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Dirar, Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Aissati, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega.

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Fenerbahçe ile Denizlispor, Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını Kadıköy'de paylaşırken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Denizlispor galibiyete hasret



Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galibiyete ulaşamadı. Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 randevudan 8'ini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.



Fenerbahçe son 7 maçı kazandı



Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 7 maçı da üçer puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve bu sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda galip geldi.



Denizlispor'un İstanbul'da galibiyeti yok



Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı, Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi. İstanbul'da Fenerbahçe'nin 59 golüne, Denizlispor 15 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007'de de 2-2'lik skorlarla aldı. Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.



Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanan Denizlispor, tek galibiyetini geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek aldı. Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, sezonun ilk yarısında Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Süper Lig tarihinde aynı sezonda iki farklı takımla sarı lacivertli ekibi yenen tek teknik direktör Yılmaz Vural. Fenerbahçe, Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlarla oynadığı dört maçı da kazandı ve rakip filelere toplam 14 gol gönderdi. Bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 11 Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybeden Fenerbahçe, bu puan kaybını geçen hafta Antalyaspor deplasmanında yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlara en fazla gol atan iki oyuncudan biri Vedat Muriqi. Denizlispor'un deplasmanda attığı son beş golün üçünü kaydeden Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye tek golünü Kasım 2016'da attı. Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'yi deplasmanda henüz mağlup edemedi.





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