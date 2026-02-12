Fenerbahçe de teklif yapmıştı! Nigel Hayes-Davis’in yeni takımı belli oldu

Haberin Devamı

Geçen sezon Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Nigel Hayes-Davis, sarı-lacivertli ekipten ayrılarak NBA takımlarından Phoenix Suns’ın yolunu tutmuştu. Ancak NBA serüveni beklentilerin altında kalan başarılı oyuncu son olarak takaslandığı Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmıştı.

Amerikalı oyuncu için Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos masadaydı.

Ve bir süredir devam eden Nigel Hayes-Davis bilmecesi dün gece sonuçlandı. Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, Amerikalı oyuncu ile 2,5 yıllık bir anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi. Fenerbahçe Beko'da takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.

Haberin Devamı