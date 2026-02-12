×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe de teklif yapmıştı! Nigel Hayes-Davis’in yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nigel Hayes-Davis#Fenerbahçe Beko#Panathinaikos
Fenerbahçe de teklif yapmıştı Nigel Hayes-Davis’in yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 09:47

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Nigel Hayes-Davis transferini duyurdu.

Haberin Devamı

Geçen sezon Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Nigel Hayes-Davis, sarı-lacivertli ekipten ayrılarak NBA takımlarından Phoenix Suns’ın yolunu tutmuştu. Ancak NBA serüveni beklentilerin altında kalan başarılı oyuncu son olarak takaslandığı Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmıştı.

Amerikalı oyuncu için Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv ve Panathinaikos masadaydı.

Ve bir süredir devam eden Nigel Hayes-Davis bilmecesi dün gece sonuçlandı. Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, Amerikalı oyuncu ile 2,5 yıllık bir anlaşmaya varıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin rakibi Nottingham Forestta gece yarısı sürprizi Vitor Pereira, Kadıköye dönebilirFenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ta gece yarısı sürprizi! Vitor Pereira, Kadıköy'e dönebilirHaberi görüntüle

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi. Fenerbahçe Beko'da takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nigel Hayes-Davis#Fenerbahçe Beko#Panathinaikos

BAKMADAN GEÇME!