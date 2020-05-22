Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı

Süper Lig'de kalan 8 haftanın mücadelesi için çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, günü tek idman ile tamamlandı.

Topla gerçekleştirilen ısınma ve koordinasyon hareketleri ile çalışmaya başlayan Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanı dayanaklılık parkurunda yaptıkları koşu çalışmaları ile tamamladı.

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