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Futbol
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 22.05.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı

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Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı
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Sezonun kalan kısmı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün dayanıklılık çalışması yaptı.

Süper Lig'de kalan 8 haftanın mücadelesi için çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, günü tek idman ile tamamlandı.

Topla gerçekleştirilen ısınma ve koordinasyon hareketleri ile çalışmaya başlayan Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanı dayanaklılık parkurunda yaptıkları koşu çalışmaları ile tamamladı.

Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı

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