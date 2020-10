Fenerbahçe CSKA Moskova EuroLeague maçı hangi kanalda, saat kaçta şifreli mi?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçına 8 Ekim tarihinde çıktı. İkinci hafta mücadelesinde Anadolu Efes’e konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 71-80 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 20 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla 28 verimlilik puanı üretti. Nando, bu performansıyla maçın en değerli ismi oldu. Lorenzo Brown 17 sayı ve 3 asist, Jan vesely 13 sayı, 10 ribaund ve 3 asist, Edgaras Ulanovas da 10 sayı ve 5 ribaund üretti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol, Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta mücadelesinde CSKA Moskova’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak ve Misli.com'dan canlı olarak izleyebileceksiniz.

Maçı Robert Lottermoser (Almanya), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçını ING Basketbol Süper Ligi’nde 11 Ekim Pazar günü oynadı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 113-74 ile geçerek 3’te 3 yaptı. Fenerbahçe Beko'da Johnny Hamilton ve Jarell Eddie 18’er, Ali Muhammed ise 17 sayı üretti. Berkay Candan da 16 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da sağ bacak baldır sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Melih Mahmutoğlu ile faset sendromu nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmet Düverioğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Edgaras Ulanovas, son 11 EuroLeague karşılaşmasının 10’unda çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.



Nando De Colo, geçtiğimiz sezonu 15.9 sayı ortalamasıyla bitirdi ve bu alanda EL’nin en iyi altıncı oyuncusuydu.



Kaptan Melih Mahmutoğlu, geçtiğimiz sezon yakaladığı %50.8 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague’in en iyi dördüncü oyuncusuydu.



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan altıncı oyuncusu (436). Vesely, EuroLeague kariyerinde 878 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli sekizinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1099 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına 10 isabet kalmış durumda.



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.09) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3101 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 780 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3464 ile yedinci sırada. Nando’nun üç sayılık isabetlerde 300 barajını aşmasına 3 isabetli atış kalmış durumda.



Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %65.96 isabet oranı var ve başarılı oyuncu bu alanda lig tarihinin en iyi dokuzuncu ismi.

CSKA Moskova hakkında

1924 yılında kurulan CSKA Moskova, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı takımlarından biri. CSKA, 1945-1990 yılları arasında Sovyet basketbolunun en önemli temsilcilerinden biri konumundaydı ve 24 yerel şampiyonluk elde etti.



Sergei Belov, Vladimir Tkachenko, Gennadiy Volnov, Vladimir Andreev, Anatoli Myshkin, Sergei Tarakanov ve coach Alexander Gomelskiy gibi efsane isimler CSKA’ya hizmet etti. CSKA Moskova ve Real Madrid 1960’lı yıllarda Avrupa’yı domine ederken, CSKA’nın başarılı çizgisi 1980’lerin ortasına dek sürdü. CSKA, EuroLeague’de ilk kupasını 1961’de kazanırken, bu başarıyı 1963, 1969 ve 1971’de de tekrarladı.



Rusya Ligi’nin kuruluşu, CSKA’ya yeni bir yarışma alanı açmıştı ve rakibimiz burada da 1992-2000 yılları arasında üst üste dokuz şampiyonluk elde etti. CSKA, Avrupa’nın zirvesine 1996 EuroLeague Final Four’u ve 2001 Suproleague Final Four’u ile döndü.



CSKA Moskova, koç Dusan Ivkovic yönetiminde 2003-2005 yılları arasında peş peşe üç Final Four gördü. CSKA, 2004-2005 sezonunda tüm kulvarlarda oynadığı 64 maçın 60’ını kazanıp muhteşem bir sezon geçirse de EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşamıyordu. O yaz koç Ettore Messina takımın başına geçti ve Theo Papaloukas, J.R. Holden, David Andersen, Marcus Brown, Matjaz Smodis, Trajan Langdon, David Vanterpool gibi isimlerle muhteşem bir kadroyu yönetti. Bu güç, CSKA’nın dört sezon üst üste EuroLeague finali görmesini sağladı. CSKA 2006 yılında, son iki sezonun EuroLeague şampiyonu Maccabi’yi Prag’daki finalde yenerek 35 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.



2007’de Atina’da Panathinaikos’a finalde kaybeden CSKA, 2008’de ise altıncı EuroLeague şampiyonluğuna Maccabi’yi finalde geçerek ulaştı. 2009’da CSKA Panathinaikos’a karşı 23 sayı farktan geri gelse de Ramunas Siskauskas’ın kaçırdığı fırsat CSKA’nın üst üste ikinci şampiyonluğuna engel oldu.



CSKA 2010’da da Final Four’da yer aldı ve 2011-2012 sezonunda Nenad Krstic, Milos Teodosic, Andrei Kirilenko gibi isimlerle final oynamasına rağmen Olympiakos’un geri dönüşüne engel olamadı. 2013 ve 2014’te de Final Four gören CSKA, Olympiakos ve Maccabi’ye yarı finalde elenmekten kurtulamadı.



2014’te göreve Dimitris Itoudis’i getiren ve Nando De Colo’yu kadrosuna katan CSKA, Teodosic ve Kyle Hines’lı kadrosuyla 2016’daki muhteşem finalde Fenerbahçe’yi uzatmada geçerek yedinci şampiyonluğunu kazandı. CSKA, 2017 ve 2018’de de Final Four’da yer aldı ancak Olympiacos ve Real Madrid tarafından saf dışı bırakılarak şampiyonluk maçına çıkma şansını kaçırdı. 2018-19’da Nando De Colo, Sergio Rodriguez, Kyle Hines ve Final Four MVP’si Will Clyburn önderliğinde sekizinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan CSKA, VTB Ligi’nde de üst üste sekizinci kez mutlu sona ulaştı.



CSKA Moskova’nın müzesinde 8 EuroLeague, 9 VTB Ligi, 24 Rusya Ligi, 24 Sovyet Ligi, 4 Rusya Kupası ve 3 Sovyet Kupası şampiyonlukları bulunuyor.



CSKA Moskova’da son durum ve maç önü notları:



Dimitris Itoudis tarafından çalıştırılan CSKA Moskova’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Mike James, Daniel Hackett, Janis Strelnikes, Ivan Ukhov

Forvetler: Darrun Hilliard, Will Clyburn, Semen Antonov, Nikita Kurbanov, Johannes Voigtmann, Andrei Lopatin, Tornike Shengelia

Pivotlar: Nikola Milutinov, Joel Bolomboy

Koç: Dimitris Itoudis



Semen Antonov, Nikola Milutinov ve Janis Strelnieks, pozitif çıkan Covid-19 testleri sonucunda EuroLeague’de ikinci hafta maçlarında oynayamadı. Johannes Voigtmann da takımının son VTB Ligi karşılaşmasında dizinden sakatlandı.



CSKA Moskova, EuroLeague’de yeni sezona iki maç sonunda elde ettiği bir galibiyetle girdi. İlk hafta karşılaşmasında Barcelona’ya İspanya’da 76-66 yenilen CSKA, ikinci haftada ise 8 Ekim tarihinde karşılaştığı Maccabi’yi 76-72 ile geçti. Bu mücadelede Mike James 25, Will Clyburn 19 sayı üretti.



CSKA, VTB Ligi’nde oynadığı 4 maçta 3 kez kazandı. Rakibimiz, son VTB karşılaşmasında 10 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Avtador’u 100-66 yendi. CSKA Moskova’da en skorer isimler 20 sayıyla Andrey Lopatin ve 18 sayıyla Will Clyburn oldu.



Mike James, EuroLeague’de son 23 maçta en az 1 üç sayılık isabet buldu. James, son 28 EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda skor üretti.



Darrun Hilliard son 13 EuroLeague maçının 12’sinde en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Tornike Shengelia, EuroLeague’de çıktığı son 14 maçın 13’ünde çift haneli sayılarda verimlilik üretti. Shengelia, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde çift haneli sayılarda skor buldu.



Mike James, EuroLeague’de 2019-20 sezonunda 20.9 verimlilik puanı ve 21.1 sayı ortalamalarıyla her iki alanda da en iyi üçüncü isimdi.



Nikola Milutinov, EuroLeague 2019-20 sezonunda 8.2 ribaund ve 3.6 hücum ribaundu ortalamalarıyla her iki alanda da liderdi. Milutinov, verimlilik puanı ortalamasında da 19.2 ile beşinci sıradaydı. Bu departmanda Tornike Shengelia da 18.5 ortalamayla altıncıydı. Shengelia, sayı ortalamasında da 15.9 ile yedinci sıradaydı.



Janis Strelnieks, faul çizgisinden yakaladığı %90.9 ortalamayla lig tarihinin en iyi altıncı ismi.



Nikola Milutinov, toplam 376 hücum ribaundu istatistiğiyle EuroLeague tarihinde en iyi 12. isim.



Darrun Hilliard’ın EuroLeague kariyerinde 100. üç sayı isabetini bulmasına iki basket kaldı. Aynı departmanda Will Clyburn’un 100 barajını aşmasına dört, Tornike Shengelia’nın ise yedi isabet var.



Takım istatistikleri - hücum (Fenerbahçe Beko – CSKA Moskova):

Sayı: 78.5 – 71.0

Ribaund: 40.5 – 33.0

Asist: 15.5 – 13.0

Top çalma: 6.0 – 4.5

Blok: 2.0 – 2.5

2 Sayı: %48.1 - %42.9

3 Sayı: %46.3 - %34.0

Serbest atış: %75.9 – %81.0

Verimlilik: 86.5 – 71.0



Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko – CSKA Moskova):

Sayı: 67.0 – 74.0

Ribaund: 31.0 – 35.0

Asist: 13.5 – 15.0

Top çalma: 8.0 – 8.5

Blok: 2.0 – 3.0

2 Sayı: %46.8 - %54.8

3 Sayı: %31.6 - %28.3

Serbest atış: %75.9 - %85.3

Verimlilik: 66.5 – 79.0



İstatistik liderleri (Fenerbahce Beko – CSKA Moscow):

Sayı: Brown (17.0), De Colo (16.0), Ulanovas (11.5) – James (19.5), Clyburn (13.5), Shengelia (11.5)

Ribaund: Vesely (9.0), Pierre (6.5), De Colo (5.0) – Shengelia (8.5), Bolomboy (5.5), Voigtmann (3.5)

Asist: De Colo (5.5), Brown (3.0), Vesely (2.5) – James (3.5), Shengelia (3.0), Hackett (2.0)

Verimlilik: De Colo (22.0), Vesely (14.0), Brown (13.5) – James (17.5), Shengelia (17.0), Clyburn (14.5)

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de oynadığı 17 maçta 7 galibiyet elde etti.

2019-20 – Normal sezon – CSKA Moskova 88-70 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – CSKA Moskova 70-68 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 79-75 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 81 CSKA Moskova

2017-18 – Normal sezon - CSKA Moskova 93 – 95 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal sezon - Fenerbahçe 77 – 71 CSKA Moskova

2016-17 – Normal sezon - CSKA Moskova 79 – 95 Fenerbahçe

2015-16 - Final Four – Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova

2014-15 - Final Four - Fenerbahçe Ülker 80 – 86 CSKA Moskova

2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe Ülker

2014-15 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 81 – 84 CSKA Moskova

2013-14 – Normal sezon - CSKA Moskova 74 – 78 Fenerbahçe Ülker

2013-14 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 86 - 60 CSKA Moskova

2008-09 – Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe Ülker

2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 48 – 66 CSKA Moskova

2006-07 – Normal sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe Ülker

2006-07 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 64 – 74 CSKA Moskova

