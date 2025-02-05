Fenerbahçe çok tecrübeli kadro kurdu, paniğe teslim olmuyor | Suudiler bile gençlere yöneldi biz hala yaşlı yıldız alıyoruz

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Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

F.BAHÇE; Göztepe ve Rize önünde geriye düştü ama ikinci yarıda kurduğu yoğun baskıyla kazandı. Bu tabloyu nasıl okursunuz?

MOURiNHO 4’LÜ SAVUNMAYLA BAŞLAMALI

Mehmet ARSLAN: HER hafta ölüm kalım savaşı veriyor Fenerbahçe. Ama en büyük kazancı çok tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olmaları. Bu tür maçları defalarca oynamışlar. Dolasıyla paniğe teslim olmuyorlar. Her hafta 3’lü defansla başlayıp golü yiyorlar ve geri dönüş için 4’lü savunmaya geçiyorlar. Haddim değil ama Mourinho 4’lü savunmayla maça başlasa daha iyi olmaz mı? Geri dönüşler harika ama geriye düşmemek daha önemli.

HAVA KUVVETLERi ÇOK GÜÇLENDi

Uğur MELEKE: HER iki pencereden de bakmak mümkün. F.Bahçe, Göztepe ve Rize maçlarına kötü başladı. Rize önünde ilk yarıda yerleşim problemleri vardı; Amrabat’ın hâlâ savunmanın içine çok fazla girmesi bir alan paylaşımı sorunu yaratıyor. F.Bahçe üç stoperle oyun kurabilmeli, Amrabat’ın onların da içine girmesi takımı iki parçaya bölüyor. Ancak tabii ki Talisca, Skriniar ve Carlos’un katılmasıyla hava kuvvetleri güçlendi. Havada hemen her topa vurabilen bir takım çıktı ortaya.

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DEVRE ARASI NE OLUYOR?

Fırat AYDINUS: F.BAHÇE, Adana Demir hariç son 6 hafta oynadığı tüm maçların ilk yarısında gol yedi. Yine bu maçların ikinci devrelerinde Göztepe dışındakilerden gol yemedi. Bu da gösteriyor ki, birinci devre ve ikinci devredeki Fenerbahçe, oyun, motivasyon ve konsantrasyon anlamında farklılıklar gösteriyor. Esprili bir şekilde dile getirmek gerekirse; bu durum devre arası soyunma odasında ne oluyor, neler yaşanıyor sorusunu akıllara getiriyor.

RiZE MAÇINI iYi iRDELEMELi

Güntekin ONAY: F.BAHÇE'nin hâlâ zaafları var. Halbuki bir Mourinho takımının savunmada daha güven veriyor olması lazım. Tek problem savunmanın uyumsuzluğu da değil. Amrabat çok fazla savunmanın içine giriyor ve rakibin orta sahası kalabalıksa o bağlantıyı baskı altında kalan Fred ve Szymanski yapamıyor. Mourinho, Rize maçının 11’e 11 oynanan bölümünü çok iyi irdelemeli.

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SUUDiLER BiLE GENÇLERE YÖNELDi, BİZ HÂLÂ YAŞLI YILDIZ ALIYORUZ

G.SARAY ve F.Bahçe’nin şu ana kadar yaptığı Morata, Ahmed, Skriniar, Talisca ve Carlos transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

PARA DIŞINDA HER ANLAMDA ASYA’DAN AVANTAJLIYIZ AMA...

Uğur MELEKE: GALATASARAY’ın önceki gün Gaziantep önünde özellikle ilk devredeki tüm aksiyonlarının içinde Mertens vardı. Fenerbahçe’nin de Rize müsabakasında tüm akınlarının kalbi Dzeko. Biri 39, biri 37 yaşındaki iki veteran, iki büyük takımın yıldızı. Bu kadar çok para harcayıp, bu kadar çok maaş ödeyip hâlâ yaşlı yıldızlara yönelmemiz beni üzüyor. Suudi Arabistan bile artık yaşlı yıldız transferinden neredeyse çıktı, genç starlara yöneldiler. Üstelik biz bir Avrupa ülkesiyiz, kıtanın kalbine 2-3 saat uçuş mesafesindeyiz. Para dışında her anlamda avantajlıyız Asya’dan.

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SKRiNiAR, TALiSCA, AHMED KUTUCU VE MORATA TAM iSABET

Mehmet ARSLAN: SKRiNiAR’ı ilk maçta çok beğendim. Talisca çok kısa süre oyunda kaldı ama kalitesini o kısa sürede gösterdi. Fenerbahçe’nin sıkıştığı çok maçı çözebilecek yetenekte. Anahtar bir oyuncu. Taraftarlar bu transferde inatçı olan Acun Ilıcalı’ya teşekkür etmeli. Ahmed Kutucu mükemmel bir oyuncu. Türkiye’de onun gibi tek vuruşa sahip çok az oyuncu var. Morata’dan, İcardi performansı bekliyorum. Orta alana gelip top alabilen ve Osimhen’i tamamlayacak bir oyuncu. Hepsi de tam isabet bence.

iHTiYAÇ DUYDUKLARI MEVKiLERE DOĞRU iSiMLER TRANSFER ETTiLER

Fırat AYDINUS: ŞAMPiYONLUK için mücadele eden Galatasaray ile Fenerbahçe’nin yaptığı transferlerin, spesifik olarak bu takımların kadrolarının ihtiyaçları göz önüne alındığında doğru isimler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en önemli göstergesi, yeni gelen oyuncuların hemen bu hafta itibarıyla ilk 11’de ya da sonradan oyuna girerek forma giymiş olmaları. Bu bakımdan iki kulübün başarılı bir kış transfer dönemi geçirdiğini söylemek mümkün.

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MORATA, BATSHUAYi’YE ORANLA DAHA BiR TAKIM OYUNCUSU

Güntekin ONAY: RiZE maçında gördük ki Talisca ve Skriniar fiziksel olarak tam anlamıyla hazır değiller. Zamana ve maç temposuna ihtiyaçları var. Ayrıca rakip uzun süre eksik oynadığı için fazla çıkamadı, o yüzden sağlıklı bir fikre sahip olmak mümkün değil. Ahmed Kutucu teknik kalitesi yüksek, oyun zekası olan çok yönlü bir oyuncu. Ayrıca da zeki ve kolay kolay top kaybetmiyor. Morata ise Batshuayi’ye oranla daha bir takım oyuncusu. Hem orta saha ile hem de forvetteki oyuncularla iyi bir iletişim kurabiliyor.

LiGDE 21 maçta 18 galibiyet alan G.Saray’ın son 2 sınavında Konya ve G.Antep’ten gol yememesi defansif bir gelişimin işareti mi?

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KALESiNi GOLE KAPATABiLMEK iÇiN ÜÇLÜ SAVUNMAYLA DEVAM EDECEK

Güntekin ONAY: GÖRÜNEN o ki Okan Buruk savunmadaki problemleri çözebilmek ve kalesini gole kapatabilmek için üçlü savunmayla devam edecek. Ancak burada önemli olan kanat bekleri. Fenerbahçe’nin üçlüsü kenarları çok iyi kapatamıyor. Galatasaray da zaman zaman kazanmış olsa da, oyunun yönünü çabuk değiştiren takımlar karşısında kanatları savunurken sorun yaşayabilir. Üçlü savunmanın en büyük artısı merkezde az adamla yakalanmazsın ama kanat beklerin bu oyuna yatkın değilse bekini hücuma çıkartan takımlar karşısında zorlanırsın.

BU TABLO ALDATMASIN, GAZiANTEP’TE PUAN KAYBINDAN KIL PAYI KURTULDULAR

Mehmet ARSLAN: SON 2 maçta gol yemeyen Galatasaray’ı mı, yoksa 5 hafta öncesinin Galatasaray’ını mı tercih edersiniz diye sorsalar, yanıtım tartışmasız ikinci şık olurdu. Bu tablo aldatmasın Galatasaray’ı. Mauro İcardi’nin sakatlığından bu yana takım halinde bir form düşüklüğü yaşıyorlar. Gaziantep önünde de puan kaybından (çalınmayan penaltı düdüğü ile) kıl payı kurtuldular. Elbette bir takımın formsuz bir dönemi olabilir. Ama bu durum biraz fazla sürdü Galatasaray’da. Victor Osimhen’in etkisi bile azaldı takımda.

GALATASARAY HÜCUMDA ÜRETKENLiK VE SKOR SIKINTISI DA YAŞIYOR

Fırat AYDINUS: EVET son iki maçta kalesinde gol görmemek ile birlikte son 6 haftayı baz aldığımızda toplamda 4 gol yemiş Galatasaray. Fakat şöyle bir istatistik de gözümüze çarpıyor; gol yollarında üretkenlik ve skor anlamında da kısır bir süreç yaşıyor sarı kırmızılılar. Defansif anlamda baktığımızda, gerek üçlü gerek dörtlü sistemde bu zaman diliminde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’nın beraber oynama istikrarı ve performansları, kalelerinde gol görmeme hususunda önemli bir etken olsa gerek.

OKAN BURUK DEFANSiF OLARAK iPLERi BiRAZ DAHA SIKI TUTMAYA BAŞLADI

Uğur MELEKE: KONYASPOR müsabakasına kadar Galatasaray üst üste 11 resmi maç kalesini kapayamamıştı. O günden beri Okan Buruk’un defansif olarak ipleri biraz daha sıkı tutmaya çalıştığı ortada. Ve ligde iki maçı üst üste 1-0 kazanarak bir değişim sinyali verdiler. Pazartesi gecesi Antep maçına 3-4-1-2 başladılar, kanat beklerde Sallai ve Jelert çalışkandılar. Bence 3-4-1-2’de Barış Alper ve Yunus’un kanat bek oynadığı günlere göre daha verimliydi bu ikili. Okan Buruk son yarım saatte Morata’yı on numaraya, Barış Alper’i sağ, Ahmed Kutucu’yu sol öne alarak 4-2-3-1’e döndü tabi.

F.BAHÇE, önce Anderlecht ve Olympiakos/Rangers galibiyle; G.Saray ise Alkmaar ve Manu/Tottenham; eşleşti. Şansları nedir?

AVRUPA’DA FENERBAHÇE’NiN ŞANSI GALATASARAY’DAN DAHA YÜKSEK

Mehmet ARSLAN: AVRUPA Ligi’nde play-off’a son sıradan giden Fenerbahçe’nin tur şansını Galatasaray’dan daha yüksek buluyorum. Sarı kırmızılılar AZ Alkmaar’ı geçer. Ama sonrası Manchester United ya da Tottenham. Totenham maçı İstanbul’daki 90 dakikaya benzemez. Onun için zor bir eşleşme. Fenerbahçe ise nispeten daha kolay rakiplerle eşleşti. Kaderin garip bir cilvesi, grupta tam tersi bir durum söz konusuydu. İki takım bu turu geçerse, Fenerbahçe’nin yüzde 50-55, Galatasaray’ın yüzde 40-45 şansı var.

AZ ALKMAAR TAM BiR PROJE TAKIMI HATTA TEKNiK DiREKTÖRLERi DE

Uğur MELEKE: AZ Alkmaar’ı gruplarda iki kez izleme şansı bulduk. Bir proje takımı. 2023’te UEFA Gençlik Ligi şampiyonu olan oyuncu grubunun neredeyse tamamını A takıma çıkarmışlar. 2003-2004-2005’li çocuklarla oynuyorlar ağırlıklı. Hatta takımın teknik direktörü de, UEFA Gençlik Ligi şampiyonu olan hoca. Artık bu turda Galatasaray’ın deneyim farkını ortaya koyması lazım. Benzer bir deneyim farkını Jose Mourinho’dan da bekliyorum. Beş Avrupa kupası kazanmış bir teknik adamın eleme turlarında bu tecrübesini ortaya koyup en yukarıyı hedeflemesi beklenir.

FENERBAHÇE, KARŞILAŞMASI MUHTEMEL ÜÇ TAKIMI DA ELEYECEK GÜÇTE

Güntekin ONAY: FENERBAHÇE 24’üncü oldu ama yıllar sonra ilk kez güzel bir kura çekti. Anderlecht’i elemesi halinde Olympiakos/Rangers galibiyle eşleşecek. Fenerbahçe’nin bu üç takımı da safdışı bırakacak gücü var. Galatasaray ise kolay bir gruptan çıktı ama hem AZ Alkmaar eşleşmesi hem de turu geçerse Premier Lig’de hedefi kalmayan Tottenham veya Manchester United’dan biriyle karşılaşacak. Evet bu takımlar sorunlu ama tüm güçlerini Avrupa Ligi’ne verecekler. O yüzden Galatasaray’ın işi biraz daha zor.

PLAY-OFF TURU MAÇLARI iKi TEMSiLCiMiZ iÇiN DE ÇOK ZORLU OLACAK

Fırat AYDINUS: GALATASARAY, Hollanda Eredivisie’de ilk 4’te yer alan AZ Alkmaar’ı geçerse, İngiltere Premier Lig’de son yılların en formsuz sezonunu yaşayan Manchester United ya da Tottenham’dan biriyle karşılaşacak. Fenerbahçe ise Belçika Pro Lig’de 5. sıradaki Anderlecht’i geçerse Yunanistan Süper Lig lideri Olympiakos veya İskoçya Premiership ikincisi Rangers’la mücadele edecek. Play-off turu her iki takımımız için de kolay olmayacak. Fakat iki ayaklı eleme turlarının puan usulüyle oynanan grup müsabakalarından farklı bir sistem ve düşüncede hazırlık gerektiği de aşikar.

22. HAFTADA RADARA TAKILANLAR / MURAT FEVZİ TANIRLI











