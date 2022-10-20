Fenerbahçe çok koşuyor, çok gol atıyor!

Haberin Devamı

Bu sezon oynadığı futbolla, her topa koşanbasan oyun anlaşıyla ve birbirinden şık golleriyle gönülleri fetheden Jorge Jesus’un Fenerbahçe’sinin tüm istatistiki verilerde de önde çıkması sarı lacivertli camiayı mest etti.



SEZONUN REKORUNU KIRDI

Fenerbahçeü maçında 119.8 km ile Süper Lig’in geride kalan haftalardaki koşu rekoru kırarken Crespo da 13.12 km ile haftanın en çok mesafe kat eden ismi oldu. Portekizli yıldız 10 maç sonunda 11,5 km ortalama ile de takımın en iyisi durumunda.

EN GOLCÜ SEZONU YAŞIYOR

28 kez ağlara havalandırarak Süper Lig’in en skorer takımı olan Kanarya en yakın rakibi Adana Demirspor’a 7 gol fark atmış durumda. Bu gollerin 10’una imzasını atan Enner Valencia ise gol krallığında zirvede yer alıyor. Ekvadorlu yıldız, Haji Wright’ın 3 golle önünde bulunuyor.

Haberin Devamı

RAKİPLER OFSAYTTA KALDI

Fenerbahçe ayrıca rakiplerini en fazla ofsayta düşüren takım olarak da ilk sırada. 10 haftalık periyotta rakiplerini tam 47 kez ofsayt taktiğiyle durduran sarı lacivertlilerin yanı dahi yaklaşan olmadı. Öyle ki en yakın takipçileri 28 kez rakiplerini ofsayta düşüren Antalyaspor ile İstanbulspor.

AVRUPA'DA KART REKORU

Bu arada UEFA Avrupa Ligi’nde zirvede yer alan Kanarya 8 grup içinde rakipleri en çok sarı ve kırmızı kart gören takım konumunda. Çift sarılar da dahil olmak üzere sarı lacivertlilerin rakipleri geride kalan 4 maçta toplam 17 sarı, 2 de kırmızı kart ile cezalandırıldı.