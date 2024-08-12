Fenerbahçe çocuklar için kenetlendi

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İki yıldır ‘Fenerbahçe topluma dokunur, milletine faydalı olur’ sloganıyla sürdürülen eğitime destek projesi, yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcuların katılımıyla daha da güçlendi.

Proje kapsamında ilk yıl Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Anadolu’daki 100 kız çocuğuna, ikinci yıl Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile 81 ilde 81 çocuğa burs verilirken, bu sene ise 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen çocuklara Türk Eğitim Derneği vasıtasıyla burs desteğinde bulunulacak.

Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde kulübe bir mektup göndererek bu projeye katılmak istediğini ve çocuklara desteğin bir parçası olacağını bildirdi. Dünyaca ünlü teknik adamın ardından, futbolculardan Cengiz Ünder 30, Cenk Tosun 23, Çağlar Söyüncü 22, İrfan Can Kahveci 17, Mert Hakan Yandaş 10 ve Edin Dzeko 9 çocuğun eğitimine destek vereceklerini açıkladılar.