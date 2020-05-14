Fenerbahçe Cihat Arman'ı andı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar kulübümüze hizmet eden, 6'sı Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere toplamda 14 kupa kazanan, maçlarda giydiği sarı kazak nedeniyle 'Sarı Kanarya' sembolünün çıkış noktası olan Türk futbol efsanesi 'Uçan Kaleci'miz Cihat Arman'ı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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