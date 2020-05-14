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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Cihat Arman'ı andı

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Fenerbahçe Cihat Arman'ı andı
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Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Cihat Arman için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar kulübümüze hizmet eden, 6'sı Türkiye Şampiyonluğu olmak üzere toplamda 14 kupa kazanan, maçlarda giydiği sarı kazak nedeniyle 'Sarı Kanarya' sembolünün çıkış noktası olan Türk futbol efsanesi 'Uçan Kaleci'miz Cihat Arman'ı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Cihat Armanı andı

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