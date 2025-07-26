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Fenerbahçe, Chobani sponsorluğunun mali detaylarını açıkladı: 10 yılda 120 milyon euro

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#Fenerbahçe#Chobani#Sponsor
Fenerbahçe, Chobani sponsorluğunun mali detaylarını açıkladı: 10 yılda 120 milyon euro
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 10:09

Fenerbahçe, Chobani ile imzaladığı toplam geliri 120 milyon euroya varan, stat isim sponsorluğu ve Avrupa maçları için göğüs sponsorluğunun mali detaylarını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe, Chobani ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının mali detaylarını açıkladı.

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10 YILDA 100 MİLYON EURO

Fenerbahçe stat sponsorluğu için Chobani ile 5+5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve yıllık 10 milyon euro kazanacağını açıkladı. Anlaşmanın tamamlanması halinde Fenerbahçe 100 milyon euroluk gelir elde edecek.

GÖĞÜS SPONSORLUĞUNDAN 5 YILDA 20 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler ayrıca Avrupa maçlarında göğüs sponsorluğu için Chobani ile 2+3 yıllık anlaşmaya varıldığını ve senelik 4 milyon euro kazanılanağını duyurdu. Toplam 5 yılı kapsayan anlaşmadan Fenerbahçe 20 milyon euro gelir alacak.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Şirketimiz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 Futbol Sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. 2025-2026 Futbol Sezonu için Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

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#Fenerbahçe#Chobani#Sponsor

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