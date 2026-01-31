Fenerbahçe, Cherif transferini bitirdi! Bonservisi belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda Guendouzi, Mert Günok, Musaba gibi isimlerin ardından bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler bu bağlamda, Fransa Ligi ekiplerinden Angers forması giyen, 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif'i kadrosuna katıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe bu bağlamda, Cherif için Angers kulübü ile anlaşmaya vardı.

Gine asıllı Fransız futbolcu için Fenerbahçe, 6 aylığı kiralık, zorunlu satın alma opsiyonlu 20 milyon Euro ödeyecek.

Sarı lacivertlilerin transfer 31 ocak Cumartesi günü tamamlaması bekleniyor.

PREMIER LİG'DEN TALİBİ VARDI

Sky DE'nin haberine göre Cherif'i Fenerbahçe ile beraber Premier Lig ekibi Crytal Palace ve Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt istiyordu ancak oyuncu, Fenerbahçe'yi tercih etti.