Bild duyurdu: Fenerbahçe, Chelsea'nin 40 milyon euroluk santrforunu istiyor!

Haberin Devamı

Süper Lig'de bu sezon devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun gibi golcü isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe, takviye olarak yalnızca Sidiki Cherif'i renklerine bağlamıştı.

Son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde girerek şampiyonluk ümitlerini mucizelere bırakan Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde ses getirecek bir santrfor transferi yapması bekleniyor.

Alman gazetesi BILD'in haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de bulunan ve sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Senegalli santrfor Nicolas Jackson'la ilgileniyor.

Ancak Fenerbahçe'yi bu transferde ciddi rakipler bekliyor.

Haberin Devamı

Jackson'la Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya'dan Juventus ve Milan'ın, İngiltere'den Newcastle United'ın ve Suudi Arabistan'dan Al-Ahli'nin ilgilendiği belirtiliyor.

BAYERN, OPSİYONU KULLANMAYACAK

Sezon başında yaklaşık 17 milyon euro kiralama bedeli ödeyerek Jackson'ı kiralık kadrosuna katan Bayern Münih, Senegalli santrforun sözleşmesinde yer alan 65 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Jackson'ın 40 maçta ilk 11'de yer almaması nedeniyle şarta bağlı satın opsiyonu da otomatik olarak devreye girmedi ve böylece Senegalli oyuncunun Alman ekibinden ayrılması bir anlamda kesinleşmiş oldu.

CHELSEA SATMAK İSTİYOR

Chelsea, takımdan olaylı ayrılan Jackson'ı yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor.

25 yaşındaki golcü futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda Senegal Milli Takımı; grup aşamasında Fransa, Norveç ve Irak ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

Milli takım kadrosuna dahil edilmesi beklenen Jackson, bu turnuvada kendini bir kez daha gösterme fırsatı bulabilir.

7 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2023 yazında 37 milyon euro karşılığında Villarreal'den Chelsea'ye transfer olan Jackson'ın İngiliz ekibiyle Haziran 2033'de dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 30 maçta 1152 dakika şans bulan Jackson, 10 gol atıp 4 de asist üretti.

Jackson, Chelsea'de geçirdiği iki sezonda ise 81 maçta 30 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.