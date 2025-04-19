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Fenerbahçe Chelsea’den 4 yıldız transfer ediyor! İşte o isimler

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#Fenerbahçe#Chelsea#Transfer
Fenerbahçe Chelsea’den 4 yıldız transfer ediyor İşte o isimler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 11:48

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler bu bağlamda Chelsea’den 4 yıldızın peşine düştü.

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Fenerbahçe, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek bir kadro kurmaya kararlı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI 

Yönetim kesenin ağzını açtı, Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları çoktan başladı. Kanarya, listesindeki birçok isimler görüşmeler yapıyor.

GÖZLER CHELSEA'DE 

Bir yandan da fırsat transferleri kovalanıyor. Fenerbahçe, bu kapsamda gözünü Premier Lig devi Chelsea’nin yıldızlarına çevirdi.

Fenerbahçe Chelsea’den 4 yıldız transfer ediyor İşte o isimler


CHELSEA'DE TEMİZLİK VAR 

İngiliz devi, 2022’nin Ağustos’unda Todd Boehly’ye satıldığından beri tam anlamıyla transfer çılgınlığı yaşadı. Maviler, bu dönemde yaklaşık 1.4 milyar Euro harcadıktan ve hiçbir başarı elde edemedikten sonra bu yaz büyük bir kadro temizliği yapmak için düğmeye bastı.

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FENERBAHÇE ARAŞTIRIYOR 

İngiliz basınında yer alan haberlerde Chelsea’nin, aralarında önemli yıldızların da bulunduğu 23 futbolcuyu gözden çıkardığı belirtildi. Fanatik’in haberine göre Sarı-lacivertlilerin, bu durumu yakından takip ettiği ve takıma uyabilecek yıldızlar için araştırmalara başladığı vurgulandı.

Fenerbahçe Chelsea’den 4 yıldız transfer ediyor İşte o isimler


4 YILDIZA YAKIN TAKİP 

Fenerbahçe’nin, özellikle hücum oyuncusu Christopher Nkunku, 2023’te bonservisine 70 milyon Euro ödenen Ukraynalı kanat Mykhaylo Mudryk, stoper Wesley Fofana ve Fransız genç orta saha Lesley Ugochukwu’yla yakından ilgilendiği öne sürüldü.

BRANCO'DAN TALİMAT 

Sportif direktör Mario Branco’nun yanı sıra kulübün bazı menajerlere, Chelsea’nin yıldızlarının durumlarını araştırma talimatı verdiği kaydedildi.

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#Fenerbahçe#Chelsea#Transfer

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