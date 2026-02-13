×
Fenerbahçe, Chelsea ile transfer görüşmelerine başladı! 50 milyonluk golcü geliyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 14:03

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, diğer yandan ara transfer sezonundaki 'yıldız forvet' eksikliğini tamamlamak istiyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, Chelsea ile forvet için resmi görüşmelere başladı.

Ara transfer sezonunda Nesyri ve Duran ile yollarını ayıran ve forvet hattına Sidiki Cherif'i dahil eden Fenerbahçe, sezon sonu için çalışmalarına başladı.

Sarı lacivertliler orta sahaya Guendouzi, Kante, Musaba gibi yetenekli oyuncuları kadrosuna katmasına karşında forvet transferinde son dakika girişimleri başarısız olmuştu.

Transfer sezonunun sona ermesine kısa süre kala Darwin Nunez için resmi girişimde bulunan Fenerbahçe, oyuncunun takımında kalmak istemesi üzerine golcü transferini rafa kaldırmıştı.

DEV İDDİA:CHELSEA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Afrika basınında, Fenerbahçe'ye ilişkin dev bir iddia gündeme geldi.

Buna göre Fenerbahçe, Bayern Münih'te kiralık forma giyen ve bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson için İngiliz kulübüyle resmen görüşmelere başladı.

BONSERVİSİYLE GELİYOR

Haberin detaylarında Chelsea yönetiminin daha önce Nicolas Jackson için sadece kiralık görüşmelerde bulunmak istediği ifade edilirken, oyuncu için bundan sonraki yapılacak görüşmelerde bonservis pazarlığına oturulabileceği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Chelsea ile menajerler aracılığı ile masaya oturduğu ve transfer görüşmelerine başladığı ifade edildi.

50 MİLYON EURO'YA KADAR YÜKSELDİ

2023-24 sezonunda Villarreal'den Chelsea'ye 37 milyon Euro bedelle transfer olan Nicolas Jackson'un piyasa değeri, Bayern Münih'e kiralandığı Eylül 2025'te transfermarkt verilerinde 50 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.

Bayern Münih'in kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 16.5 milyon Euro ödediği Nicolas Jackson, bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 5 gol 1 asist üretti.

 

