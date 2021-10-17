Fenerbahçe cephesinde Trabzonspor maçı sonrası Ali Şansalan'a tepki var

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'yı ilk devrenin 23. dakikasında ikinci sarı kartla ihraç eden Ali Şansalan, son dakikalarda verdiği penaltı kararıyla sarı lacivertlilerin tepkisini çekti.
Kırmızı kart ve penaltı kararlarına sarı lacivertli futbolcular yoğun şekilde itirazda bulunurken Teknik Direktör Vitor Pereira da maçın bitiş düdüğüyle birlikte soluğu Ali Şansalan'ın yanında aldı.
Hakem kararlarını beğenmeyen ve bitiş düdüğünün ardından bir süre Ali Şansalan'a itirazda bulunan Pereira'nın tepkisi yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.
FENERBAHÇE'DEN JET HIZINDA TEPKİ
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından maçın sonucu paylaşılırken Ali Şansalanlı bir gönderme yapıldı.
Sarı lacivertliler, 3-1'lik skoru paylaşırken fotoğrafta Ali Şansalan'ın Kim Min-Jae'ya kırmızı kart gösterdiği anı kullandı.
Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımı👇https://t.co/gXZ0SfVXu1
Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımı👇https://t.co/gXZ0SfVXu1— Spor Arena (@sporarena) October 17, 2021