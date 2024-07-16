Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı! İstanbul'a geldi...

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Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan milli futbolcu Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı - lacivertliler, golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geleceğini açıklamıştı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir."

İSTANBUL'A GELDİ

Cenk Tosun'u taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'a ayak basan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolleri ve imza için tesislere gitti.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Cenk Tosun ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.

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EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan Cenk Tosun, turnuvayı Çekya maçında attığı 1 golle tamamlamıştı.

5 Ocak 2018 tarihinde 22,5 milyon euroluk rekor transfer bedeliyle Everton'a transfer olan Tosun, 2 Temmuz 2022'de yeniden Beşiktaş'a imza atmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMADI

EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Cenk Tosun, bu görüşmede siyah beyazlılar ile anlaşmaya varamadı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Tosun, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.