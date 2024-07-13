Fenerbahçe, Cenk Tosun'a imza attırıyor! Milli oyuncunun maliyeti belli oldu

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Michy Batshuayi’nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından santrfor arayışına giren Fenerbahçe, Beşiktaş’tan Cenk Tosun’a yöneldi. Sarı lacivertlilerin, siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı ve imza için geriye sayıma geçtiği belirtildi... EURO 2024’te A Milli Takımımız’ın elenmesinin ardından tatile çıkan Cenk, menajeri aracılığıyla görüştüğü siyah beyazlı yöneticilerle ücret konusunda orta noktada buluşamadı. Geride bıraktığımız sezon 600 bin Euro alan tecrübeli futbolcu, talep ettiği artış gerçekleşmeyince Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldı.

1-2 GÜN İÇİNDE RESMİ İMZAYI ATMASI BEKLENİYOR

Sarı lacivertliler ile yaptığı görüşmelerde sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlayan Cenk Tosun’un 1-2 gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor. DHA’nın haberine göre Fenerbahçe, 2 yıllık anlaşma yaptığı milli futbolcuya yıllık ücret ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro ödeyecek. Profesyonel futbol kariyerinde Eintracht Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace kulüplerinin formalarını giyen Cenk Tosun, toplam 416 maça çıkarken, 152 gol attı, 59 yaptı. Yıldız oyuncu, A Milli Takım’da da bugüne dek 53 karşılaşmada oynadı ve 21 gol, 7 asist üretti.

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iMZAYI ATARSA BEŞiKTAŞ’TAN F.BAHÇE’YE GiDEN 15. iSiM OLACAK

Şenol Birol 1963

Birol Pekel 1963

Engin İpekoğlu 1991

Saffet Sancaklı 1996

Alpay Özalan 1999

Sergen Yalçın 1999

Feyyaz Uçar 1994

Oktay Derelioğlu 2001

Tümer Metin 2006

Egemen Korkmaz 2012

İsmail Köybaşı 2016

Tolgay Arslan 2019

Caner Erkin 2020

Gökhan Gönül 2020