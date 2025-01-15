Fenerbahçe, Çekya'da kazandı

Haberin Devamı

Fenerbahçe Opet, EuroLeague 2’nci tur 4’üncü maçında deplasmanda USK Praha’yı 54-63 mağlup etti.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, EuroLeague 2’nci turda çıktığı 4 maçı da kazandı ve yoluna namağlup devam etti.

SALON: Kralovko Arena

HAKEMLER: Cecilia Toth, Gizella Györgyi, Paulina Gajdosz

USK PRAHA: Cazorla 8, Vorackova 6, Ayayi 11, Vyoralova 5, Magbegor 4, Hof 8, Jones 12

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 6, Atkins 4, Olcay Çakır 3, Williams 7, Alperi Onar 8, Meesseman 19, Sabally 4, Allemand 6, Badiane 5, Charles 2

1’İNCİ PERİYOT: 18-12

DEVRE: 34-35

ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 45-50