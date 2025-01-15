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Fenerbahçe, Çekya'da kazandı

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol
Fenerbahçe, Çekyada kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 23:18

EuroLeague 2’nci tur 4’üncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda USK Praha’yı 54-63 yendi.

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Fenerbahçe Opet, EuroLeague 2’nci tur 4’üncü maçında deplasmanda USK Praha’yı 54-63 mağlup etti.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, EuroLeague 2’nci turda çıktığı 4 maçı da kazandı ve yoluna namağlup devam etti.

SALON: Kralovko Arena

HAKEMLER: Cecilia Toth, Gizella Györgyi, Paulina Gajdosz

USK PRAHA: Cazorla 8, Vorackova 6, Ayayi 11, Vyoralova 5, Magbegor 4, Hof 8, Jones 12

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 6, Atkins 4, Olcay Çakır 3, Williams 7, Alperi Onar 8, Meesseman 19, Sabally 4, Allemand 6, Badiane 5, Charles 2

1’İNCİ PERİYOT: 18-12

DEVRE: 34-35

ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 45-50

 

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#Fenerbahçe#Euroleague#Basketbol

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