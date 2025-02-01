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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

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#Fenerahçe#Çaykur Rizespor#Antrenman
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 17:50

FENERBAHÇE, Süper Lig'de yarın akşam Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmanda Midtjylland maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolculara rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçtiler. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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#Fenerahçe#Çaykur Rizespor#Antrenman

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