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Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde 24 puanla 4'üncü sırada yer alarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Rizespor mücadelesiyle puan farkını indirmek istiyor.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Berisha

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz üstelenecek.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:



Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Szalai (Osayi), Gustavo, Crespo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, S.Dursun

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Djokovic, Aminu Boldrin, Boyd, Pohjanpalo,



SARI-LACİVERTLİLERDE 3 CEZALI



Sarı-lacivertli ekip, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra PFDK'dan rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

TISSERAND ILE MERT HAKAN'IN CEZALARI SONA ERDİ

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Fenerbahçe'de Tisserand ile Mert Hakan'ın cezaları sona erdi. Ligin 14'üncü haftasındaki Göztepe mücadelesinde kart cezaları bulunmasından dolayı görev alamayan Tisserand ile Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. İki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda forma giyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ile Valencia, sakatlıkları sürdüğü için Rizespor maçında görev alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Serdar Dursun."