Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
Milyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşımMilyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşım#ABD
Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı! 'Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...'#Jude Bellingham
Bakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştıBakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştı#Koronavirüs
Binali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğanı aradı: İstanbul mesajıBinali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğan'ı aradı: İstanbul mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Hain hakkında yeni detaylar Etkisiz hale getirilmiştiHain hakkında yeni detaylar! Etkisiz hale getirilmişti#Tunceli
Otobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptıOtobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptı!#ALMANYA
TFF 2. Ligde inanılmaz olay Yönetici sahaya daldı, maç sonu darpTFF 2. Lig'de inanılmaz olay! Yönetici sahaya daldı, maç sonu darp!#Zonguldak Kömürspor
Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlarTaliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlar!#Afganistan
Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'#Marmaris
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorumTalat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum#Talat Bulut
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Saat#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı Hangi Kanalda
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe , sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haberin Devamı

 Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde 24 puanla 4'üncü sırada yer alarak lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Rizespor mücadelesiyle puan farkını indirmek istiyor.
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Berisha

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz üstelenecek.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Tisserand, Kim, Szalai (Osayi), Gustavo, Crespo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, S.Dursun
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Djokovic, Aminu Boldrin, Boyd, Pohjanpalo,

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 CEZALI

Sarı-lacivertli ekip, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra PFDK'dan rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

TISSERAND ILE MERT HAKAN'IN CEZALARI SONA ERDİ

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Tisserand ile Mert Hakan'ın cezaları sona erdi. Ligin 14'üncü haftasındaki Göztepe mücadelesinde kart cezaları bulunmasından dolayı görev alamayan Tisserand ile Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. İki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda forma giyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ile Valencia, sakatlıkları sürdüğü için Rizespor maçında görev alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Çaykur Rizespor karşılaşmasına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Serdar Dursun."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Saat#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçı Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith