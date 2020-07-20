Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Ligin 33. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan derbiye ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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