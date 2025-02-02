FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 22. Hafta maçları kapsamında bu akşam Çaykur Rizespor Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Maç öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki maçla ilgili muhtemel 11'ler dahil olmak üzere yayıncı kuruluş ve maçın başlangıç saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'ndaki müsabaka 2 Şubat Pazar yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.

3 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında. Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

MOURİNHO KULÜBEYE DÖNÜYOR



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor. Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı. Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.

GÖZLER YOUSSEF EN-NESYRİ'DE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Youssef En-Nesyri'de olacak.Faslı forvet, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti. Ligde ve Avrupa'da üst üste 3 maçtır gol atan En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında da takımının en önemli gol ayağı olacak. Golcü futbolcu bu sezon 12'si ligde resmi maçlarda 17 gol sevinci yaşadı.

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LİGDE 46. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle 46. puan mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 45 lig maçında 30 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 45 maçta 102 gol atarken kalesinde 43 gol gördü.