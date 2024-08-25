Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan peşinde! Jose Mourinho ilk 11'ini belirledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3’üncü haftasında bu akşam Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı Turgut Doman yönetecek. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Mert Hakan Yandaş ile ayak bileğinden sakatlandığı açıklanan Bright Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

iKi TAKIMIN DA 4’ER PUANI VAR

Sezona 2-1’lik Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Rizespor ise ilk hafta evinde RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada Adana Demirspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun En-Nesyri ve Dzeko’yu yine çift santrfor oynatması bekleniyor.