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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan peşinde! Jose Mourinho ilk 11'ini belirledi

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#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan peşinde Jose Mourinho ilk 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

Geçen hafta Göztepe deplasmanında 90+5’te yediği golle galibiyeti kaçıran sarı lacivertli ekip, bugün galip gelerek kaybını telafi etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de, cezalı Mert Hakan ile ayak bileğinden sakat olan Osayi-Samuel oynamayacak.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3’üncü haftasında bu akşam Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı Turgut Doman yönetecek. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Mert Hakan Yandaş ile ayak bileğinden sakatlandığı açıklanan Bright Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

iKi TAKIMIN DA 4’ER PUANI VAR

Sezona 2-1’lik Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada konuk olduğu Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Rizespor ise ilk hafta evinde RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada Adana Demirspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun En-Nesyri ve Dzeko’yu yine çift santrfor oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan peşinde Jose Mourinho ilk 11ini belirledi

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#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig

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