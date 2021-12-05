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Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı

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Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından en özel fotoğraflarFenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından en özel fotoğraflar
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Ülker Stadyumu'nda ağırlıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 1

Çaykur Rizespor: 0

Goller: 13' Berisha

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz üstleniyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Berisha.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Erik Sabo, Boyd, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 CEZALI

Sarı-lacivertli ekip, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra PFDK'dan rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

TISSERAND ILE MERT HAKAN'IN CEZALARI SONA ERDİ

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Fenerbahçe'de Tisserand ile Mert Hakan'ın cezaları sona erdi. Ligin 14'üncü haftasındaki Göztepe mücadelesinde kart cezaları bulunmasından dolayı görev alamayan Tisserand ile Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. İki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda forma giyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ile Valencia, sakatlıkları sürdüğü için Rizespor maçında görev alamayacak.

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