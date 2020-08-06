Fenerbahçe Caner Erkin' transferini de açıkladı | Son Dakika Haberleri
Fenerbahçe, Caner Erkin'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübü, eski futbolcusu Caner Erkin'in transferini fenomen dizi 'Ezel' temalı bir video ile açıkladı.
Fenerbahçe 201-2016 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;
Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.
#SevgiLimitTanımazBİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwdpic.twitter.com/QKz5e3NbcT
#SevgiLimitTanımazBİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwdpic.twitter.com/QKz5e3NbcT—Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August6, 2020
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