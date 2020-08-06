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GeriFutbol Fenerbahçe Caner Erkin' transferini de açıkladı | Son Dakika Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:31,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Caner Erkin' transferini de açıkladı | Son Dakika Haberleri

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Fenerbahçe, Caner Erkin'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübü, eski futbolcusu Caner Erkin'in transferini fenomen dizi 'Ezel' temalı bir video ile açıkladı.

Fenerbahçe 201-2016 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;

Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.

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