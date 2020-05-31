MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe çalışmalarını sürdürdü
GeriFutbol Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği belirtildi.

Core çalışmasıyla başlayan idmanın, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe çalışmalarını sürdürdü

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle