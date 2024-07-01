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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü KAP'a bildirdi! İşte milli oyuncunun maliyeti

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#Fenerbahçe#Transfer#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncüyü KAPa bildirdi İşte milli oyuncunun maliyeti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 20:48

Fenerbahçe, milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid'le anlaşma sağlandığını ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, geçen sezon LaLiga devi Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Sarı lacivertli kulüp, Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır. Çağlar Söyüncü’ye bir kez daha Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz." denildi.

Çağlar Söyüncü'nün maliyeti hakkında KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Club Atletico de Madrid kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Çağlar Söyüncü

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