×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de mutlu sona ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncüde mutlu sona ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 07:00

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık oynattığı milli oyuncunun bonservisini alıyor. Geçen sezonki performansıyla beğenilen ve forma şansı bulamadığı İspanya’ya dönmek istemeyen Söyüncü imza için İstanbul’a geldi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer harekatını sürdüren sarı-lacivertliler, Levent Mercan sonrası bir anlaşmayı daha tamamladı. Sarı lacivertli takım, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid’den kiraladığı Çağlar Söyüncü’nün bonservisini almak için İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı.

Çağlar Söyüncü’nün resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul’da olduğu kaydedildi. Milli futbolcu imza attıktan sonra Graz kampına katılacak. Fenerbahçe Çağlar için 8 milyon Euro ödeyecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni Arda Güleri Efekan Karayazıdan Spor Arenaya özel açıklama: Geri döneceğim | Mourinho için sabırsızım | Arda beni sürekli arayıp motive ediyorFenerbahçe'nin 'yeni Arda Güler'i Efekan Karayazı'dan Spor Arena'ya özel açıklama: Geri döneceğim | Mourinho için sabırsızım | Arda beni sürekli arayıp motive ediyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

BAKMADAN GEÇME!