Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'de mutlu sona ulaştı

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Trendyol Süper Lig’de yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer harekatını sürdüren sarı-lacivertliler, Levent Mercan sonrası bir anlaşmayı daha tamamladı. Sarı lacivertli takım, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid’den kiraladığı Çağlar Söyüncü’nün bonservisini almak için İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı.

Çağlar Söyüncü’nün resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul’da olduğu kaydedildi. Milli futbolcu imza attıktan sonra Graz kampına katılacak. Fenerbahçe Çağlar için 8 milyon Euro ödeyecek.