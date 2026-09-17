Fenerbahçe buldu! Transferde 2 yıldız listede

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Fenerbahçe, yaz transfer dönemi bitmeden orta sahaya hücuma yönelik bir takviye yapmak istiyordu. Ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Yönetimin ocak ayı için ilk planı bu transferi gerçekleştirmek. Hedefteki isimler, bu yaz da gündeme gelen yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari...

Bu futbolcuların ortak noktası, sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması. Hem Hakan hem de Ayari henüz kulüplerinin yeni kontrat tekliflerini kabul etmedi.

Hakan Çalhanoğlu, seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi’nin anlaşma sağladığını açıkladığı isimler arasındaydı. Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra da Milli yıldızla ilgili iddialar ortaya atılsa da bir gelişme yaşanmadı.

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Fenerbahçe’nin 10 kişilik yabancı kontenjanı dolu olduğu için Inter forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, yönetimin listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Yasin Ayari, bu yaz yeni sözleşmeyi reddettiği için Brighton tarafından kadro dışı bırakılacaktı. Chelsea maçının kadrosuna alınmadı. Ancak takımın teknik patronu Hürzeler’in talebiyle kadroya döndü. 22 yaşındaki oyuncu, TFF’nin +4 yabancı kontenjanı kuralına uyduğu için Sarı-Lacivertliler’in öncelik verdiği isimlerden biri.

Yönetim, hem Hakan hem de Ayari’nin sözleşmeleri sezon sonunda biteceği için ocak ayında uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi umuyor. Lige verilecek milli arada her iki oyuncunun menajerleriyle ilk temasın kurulacağı öğrenildi.

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