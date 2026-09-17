×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe buldu! Transferde 2 yıldız listede

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Hakan Çalhanoğlu
Fenerbahçe buldu Transferde 2 yıldız listede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 08:11

Fenerbahçe, ocak transfer sezonunda kadrosuna katacağı isimleri belirledi. Bu isimlerden kritik 2 yıldız ortaya çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi bitmeden orta sahaya hücuma yönelik bir takviye yapmak istiyordu. Ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Yönetimin ocak ayı için ilk planı bu transferi gerçekleştirmek. Hedefteki isimler, bu yaz da gündeme gelen yıldızlar Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari...

Fenerbahçe buldu Transferde 2 yıldız listede

Bu futbolcuların ortak noktası, sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması. Hem Hakan hem de Ayari henüz kulüplerinin yeni kontrat tekliflerini kabul etmedi.

Fenerbahçe buldu Transferde 2 yıldız listede

Hakan Çalhanoğlu, seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi’nin anlaşma sağladığını açıkladığı isimler arasındaydı. Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra da Milli yıldızla ilgili iddialar ortaya atılsa da bir gelişme yaşanmadı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBeşiktaşın kozu Italiano futboluBeşiktaş'ın kozu Italiano futboluHaberi görüntüle

Fenerbahçe buldu Transferde 2 yıldız listede

Fenerbahçe’nin 10 kişilik yabancı kontenjanı dolu olduğu için Inter forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, yönetimin listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş, Marsilya karşısında Kaosla geldi
#BEŞİKTAŞ#MARSİLYA
Beşiktaş, Marsilya karşısında! Kaosla geldiHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Fenerbahçe buldu Transferde 2 yıldız listede

Yasin Ayari, bu yaz yeni sözleşmeyi reddettiği için Brighton tarafından kadro dışı bırakılacaktı. Chelsea maçının kadrosuna alınmadı. Ancak takımın teknik patronu Hürzeler’in talebiyle kadroya döndü. 22 yaşındaki oyuncu, TFF’nin +4 yabancı kontenjanı kuralına uyduğu için Sarı-Lacivertliler’in öncelik verdiği isimlerden biri.

Fenerbahçe buldu Transferde 2 yıldız listede

Yönetim, hem Hakan hem de Ayari’nin sözleşmeleri sezon sonunda biteceği için ocak ayında uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi umuyor. Lige verilecek milli arada her iki oyuncunun menajerleriyle ilk temasın kurulacağı öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYayın havuzunda hedef 400 milyon dolarYayın havuzunda hedef 400 milyon dolarHaberi görüntüle

Fenerbahçe buldu Transferde 2 yıldız listede

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Hakan Çalhanoğlu

BAKMADAN GEÇME!