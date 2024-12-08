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Fenerbahçe kötü bir ilki yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Derbi#Beşiktaş
Fenerbahçe kötü bir ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 03:15

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezon kötü bir ilki yaşadı.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı. Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü golü gördü.

Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 9 maçta da gol kaydetti.

MOURİNHO 2. DERBİSİNİ DE KAYBETTİ

Sezon başı takımın başına geçen Jose Mourinho, Süper Lig'de 2. derbisini de kaybetti. Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Fenerbahçe bu sezon aldığı 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı.

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#Fenerbahçe#Derbi#Beşiktaş

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