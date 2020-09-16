MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe bu sabah KAP'a sürpriz bildirim yaptı! Mandzukic, Diego Costa...
GeriFutbol Fenerbahçe bu sabah KAP'a sürpriz bildirim yaptı! Mandzukic, Diego Costa...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 08:34 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe bu sabah KAP'a sürpriz bildirim yaptı! Mandzukic, Diego Costa...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe bu sabah KAP'a sürpriz bildirim yaptı! Mandzukic, Diego Costa...
Abone Olgoogle-news

Dün Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer gündeminde olmadığını açıklayan Fenerbahçe'den bu sabah da konuyla ilgili KAP bildirimi geldi.

Mario Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanlayan Fenerbahçe'den bu sabah konuyla ilgili KAP bildirimi geldi.

Yapılan duyuruda, "SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçeden Mario Mandzukic ve Diego Costa için resmi açıklama
Fenerbahçe'den Mario Mandzukic ve Diego Costa için resmi açıklama!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle