Fenerbahçe bu sabah KAP'a sürpriz bildirim yaptı! Mandzukic, Diego Costa...

Mario Mandzukic ve Diego Costa transferlerini yalanlayan Fenerbahçe'den bu sabah konuyla ilgili KAP bildirimi geldi.

Yapılan duyuruda, "SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.