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GeriFutbol Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel için anlaşma sağladı!
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel için anlaşma sağladı!

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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferinin devre arasında gerçekleşmesi adına QPR ile anlaşma sağladı.

Mesut Özil ve Attila Szalai’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılacak olan Diego Perotti’nin yerini Bright Osayi-Samuel ile dolduruyor.

A Spor'da yer alan habere göre; 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini devre arasında bitirmek için çalışan Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.

Her iki kanatta da oynayabilen Nijeryalı futbolcu bu sezon 23 maçta 3 gol, 3 asist üretti.

Nijeryalı, bu sezon 56 kezle Championship’te en fazla çalım atan futbolcu.

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel için anlaşma sağladı

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Bright Osayi-Samuel önemli bir oyuncu, erken gelmesini istiyorduk ama bize sunulan şartları kabul edemeyiz. O tarz bir kanada ihtiyacımız var." şeklinde konuşmuştu.

Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2021'de son buluyor.

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