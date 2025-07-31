×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Brahim Diaz transferi için devrede! Mourinho istedi taraftarlar sosyal medyayı salladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Brahim Diaz#Transfer
Fenerbahçe, Brahim Diaz transferi için devrede Mourinho istedi taraftarlar sosyal medyayı salladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 11:40

Fenerbahçe, transferde Real Madridli Brahim Diaz’ın peşine düştü. Sarı lacivertliler dünyaca ünlü orta sahayı istiyor. İşte ayrıntılar…

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Jose Mourinho’nun listesinde sürpriz bir isim öne çıktı: Brahim Diaz. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Brahim Diaz transferi için devrede Mourinho istedi taraftarlar sosyal medyayı salladı

Teknik direktör Jose Mourinho’nun bizzat istediği belirtilen 24 yaşındaki yıldız için yönetimin önümüzdeki günlerde Real Madrid ile masaya oturması bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, Brahim Diaz transferi için kiralama formüllerini değerlendiriyor.

Gözden KaçmasınAli Koç sinyali verdi, Skriniar - Semedo geldiAli Koç sinyali verdi, Skriniar - Semedo geldi!Haberi görüntüle

‘COME TO FENERBAHÇE’ KAMPANYASI

Fenerbahçeli taraftarlar da bu transfer için adeta seferber oldu. Binlerce sarı-lacivertli futbolsever, Brahim Diaz’ın sosyal medya hesaplarına “Come to Fenerbahçe” yorumları yağdırdı. Oyuncunun son Instagram gönderisinin altı kısa sürede sarı-lacivertli mesajlarla doldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Brahim Diaz transferi için devrede Mourinho istedi taraftarlar sosyal medyayı salladı

MOURINHO FAKTÖRÜ

Jose Mourinho’nun, İspanyol yıldızın gelişimi ve oyun tarzını beğendiği ifade edildi.

Gözden KaçmasınGalatasaray, Osimhen transferinden sonra bir dünya yıldızı daha alıyor Yönetim gaza bastıGalatasaray, Osimhen transferinden sonra bir dünya yıldızı daha alıyor! Yönetim gaza bastıHaberi görüntüle

Orta saha ile hücum arasında köprü kurabilecek kreatif bir oyuncu arayan Portekizli teknik adamın, Diaz’ı takımda görmeyi çok istediği bildirildi.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Kerem Aktürkoğlu için dev takas formülüGalatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için dev takas formülü!Haberi görüntüle

REAL’DE SONRADAN OYUNA GİRİYOR

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla zaman zaman parlayan performanslar sergilese de, yıldızlarla dolu kadroda istikrar yakalayamayan Brahim Diaz’ın, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Brahim Diaz transferi için devrede Mourinho istedi taraftarlar sosyal medyayı salladı

Diaz geçtiğimiz sezon, La Liga’da 16 maçta ilk 11’de çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 maç ilk 11 oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Brahim Diaz#Transfer

BAKMADAN GEÇME!