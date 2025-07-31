Fenerbahçe, Brahim Diaz transferi için devrede! Mourinho istedi taraftarlar sosyal medyayı salladı

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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Jose Mourinho’nun listesinde sürpriz bir isim öne çıktı: Brahim Diaz. Sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun bizzat istediği belirtilen 24 yaşındaki yıldız için yönetimin önümüzdeki günlerde Real Madrid ile masaya oturması bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, Brahim Diaz transferi için kiralama formüllerini değerlendiriyor.

‘COME TO FENERBAHÇE’ KAMPANYASI

Fenerbahçeli taraftarlar da bu transfer için adeta seferber oldu. Binlerce sarı-lacivertli futbolsever, Brahim Diaz’ın sosyal medya hesaplarına “Come to Fenerbahçe” yorumları yağdırdı. Oyuncunun son Instagram gönderisinin altı kısa sürede sarı-lacivertli mesajlarla doldu.

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MOURINHO FAKTÖRÜ

Jose Mourinho’nun, İspanyol yıldızın gelişimi ve oyun tarzını beğendiği ifade edildi.

Orta saha ile hücum arasında köprü kurabilecek kreatif bir oyuncu arayan Portekizli teknik adamın, Diaz’ı takımda görmeyi çok istediği bildirildi.

REAL’DE SONRADAN OYUNA GİRİYOR

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla zaman zaman parlayan performanslar sergilese de, yıldızlarla dolu kadroda istikrar yakalayamayan Brahim Diaz’ın, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Diaz geçtiğimiz sezon, La Liga’da 16 maçta ilk 11’de çıktı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 maç ilk 11 oynadı.