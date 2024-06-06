Fenerbahçe böyle seçim görmedi! Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında yüksek tansiyon...

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Türk sporunun temel taşlarından Fenerbahçe Kulübü, 117 yıllık tarihindeki en önemli başkanlık seçimlerinden birini 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek. Futbol takımının mabedi Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek kongre, iki başkan adayı Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın karşılıklı açıklamaları, iddiaları ve suçlamaları ile şimdiden spor gündeminin 1 numarasına yerleşti. Seçim çalışmalarını yoğun biçimde sürdüren Koç ve Yıldırım’ın birbirinden çarpıcı sözleri günlerdir yazılı ve görsel medyanın manşetlerini süslüyor.

ZEHİR ZEMBEREK İFADELER

2018’deki kongrede kaybettiği mevcut başkan Ali Koç’a sert eleştirilerde bulunan Aziz Yıldırım, rakibinin yönetim kurulu aday listesinde yer alan Acun Ilıcalı hakkında da zehir zemberek ifadeler kullandı. Tabii Ilıcalı da karşılıksız bırakmadı ve Yıldırım’ın iddialarını aynı gün TV’ye çıkarak çok sert yanıtlar verdi. Aziz Yıldırım’ın Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile girdiği söz düellolarını hatırlarsak, hafta sonu Fenerbahçe camiasını nasıl bir başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin beklediği daha net ortaya çıkar...

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KOÇ-YILDIRIM DÜELLOSU

YILDIRIM: F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYAN KİM?

1- MEVCUT başkan ‘Ben başkan olduğum sürece, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar’ dedi. Bu ne demek? Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, Futbol Federasyonu Başkanı mı? Kim?

KOÇ: AYNAYA BAKARSA KiM OLDUĞUNU GÖRÜR

· AZiZ Yıldırım Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa gitsin aynaya baksın. Çünkü bunlardan bir tanesi de kendisi. Şampiyon olursak memnun olmayacak.

YILDIRIM: O SÖZÜ iÇiN BAŞKANLIĞA ADAY OLDUM

2- BEN kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! Ben kimseden feyz almam. Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! ‘Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ lafı üzerine...

KOÇ: BENDEN iNTiKAM ALMAK iÇiN ADAY OLDU

· AZiZ Yıldırım’ın aday olmasını Fenerbahçe’nin bekasından çok Ali Koç’tan alınacak bir intikam olarak görüyorum.” enden intikam almak için başkanlığa yeniden aday oldu. Fenerbahçe’den bir kuruş alacağım yok. Aksini iddia eden varsa şerefsizce yalan söylüyor. Bunu yazanlara değil, söyletenlere bakmak lazım.

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KOÇ: 2018’DE BATMAYA EN YAKIN KULÜPTÜK

3- UEFA 2018’de Avrupa’da batmaya en yakın kulüp olarak Fenerbahçe’yi gösteriyordu. Biz 612 milyon Euro olan borcu 307 milyon Euro’ya indirdik. Üstelik 612’nin 374’ü finans kuruluşlarına idi.

YILDIRIM: BORÇ iÇiN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ

· BANKALAR Birliği ile 330 milyon dolarlık anlaşma yaptılar. Hani benim dönemimden kalan borç 600 milyon dolardı? Geri kalan 300 milyon dolar nerede? Niye yalan söylüyorsunuz?

YILDIRIM: ALTI SENEDiR NEREDEYDiN, NiYE YAPMADIN?

4- STADI kim yaptı, Aziz Yıldırım yaptı. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek.

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KOÇ: TÜM BRANŞLARIN SPONSORU VAR, CAS VE UÇK’DA DAVA YOK

· BUGÜN her branşımızın sponsoru var. Fenerium, Şampiyonlar Ligi seviyesine çıktı. 6 yıl boşa gitti diyenlere hatırlatıyorum. Fenerbahçe aleyhine ne CAS’ta ne de UÇK’da açılmış tek bir dava yoktur.

YILDIRIM: MOURiNHO iLE BiZ ANLAŞTIK F.BAHÇE’YE GELECEK

5- MOURiNHO ile ben ve Önder Fırat 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Mourinho’yla cumartesi İngiltere’de konuşacağız.

KOÇ: ‘ANLAŞTIK’ DEDi AMA iŞiN GERÇEĞi ÖYLE DEĞiL

· BiZ hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Aziz Yıldırım ‘Mourinho ile anlaştık’ dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Mario Branco’nun yaptığı temasların sonucunda bu anlaşma gerçekleşti.

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KOÇ: BiZ MOURiNHO iLE DAHA AZ PARAYA ANLAŞMA YAPTIK

6- AZIZ Yıldırım, Mourinho’ya yıllık 15 milyon Euro teklif etti. Biz Mourinho ve ekibiyle yıllık toplam 12 milyon Euro karşılığında anlaşma yaptık. Jose Mourinho’nun bizim projelerimize ne kadar inandığının kanıtı budur”

YILDIRIM: BENiMLE 15’E ANLAŞAN SENiNLE NiYE DAHA UCUZA ANLAŞSIN?

· BiZ Mourinho’nun menajeri ile 15 milyon Euro’ya anlaştık, menajerlik ücreti hariç. Bir de bahane uyduruyorlar ‘Biz daha ucuza anlaştık’ diye. Ya benimle 15 milyon Euro’ya anlaşan insan, seninle 3 milyon Euro daha ucuza anlaşır mı?

ACUN ILICALI DA DAHİL OLDU

YILDIRIM: FETÖ’CÜLERE PASAPORT VERiYORMUŞ!

1- ACUN Ilıcalı Dominik’te FETÖ’cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. ‘Yapma, senin için kötü olacak’ dedim, uyardım. ‘Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan’ dedi. Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın.

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ILICALI: BAŞKAN OLMAK iÇiN KARALIYOR

· ÇOK üzücü! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’ye yeniden başkan olmayı çok istiyor olabilir. Seçimden hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeli’yi karalamak çok üzücü.

YILDIRIM: ADNAN HOCA MESELESiNE GiRERSEM...

2- ADNAN Oktar konusuna girersem, sokağa çıkamaz. Adnan Hoca meselesinde onun için oturdum 3 bin 500 sayfa fezleke okudum. Suçlananların yüzde 20’si ‘Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı’ diyor.

ILICALI: 35 YIL ÖNCE OLDU, BiR KERE GiTTiM

· 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet. Daha önce 35 yıl önce görüştüğümüzü açıkladım. Bir sohbet için gittim ‘Fakirlere yardım et, insanlara destek ol’ gibi. O zaman 18 yaşındaydım.

ILICALI: YILDIRIM’IN MOURiNHO iŞi YALAN

3- AZiZ Yıldırım’ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Londra’da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç’a ve projelere baktı... Adam kabul etti.

YILDIRIM: ACUN KAŞINIYOR, KAŞINMASIN!

· ACUN, kaşınıyor, kaşınmasın! Mourinho ile Londra’da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra’da değil Roma’da görüştüm. Gerizekalı Acun. Ayrıca Acun’un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler.

'BEN KAZANIRSAM YILDIRIM ONURSAL BAŞKAN OLSUN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimi kazanması halinde rakibi Aziz Yıldırım’ın kulübün onursal başkanı olmasını teklif edeceğini söyledi. Halk TV’ye konuşan Koç, “Benim komplekslerim, nefret duygularım yok. İnsanlar son dönemleriyle anılır ama büyük resme bakmak lazım. Neden olmasın, Sayın Aziz Yıldırım’ı onursal başkan yapmak. Haksız yere zulüm gördü hem camiamız hem Aziz Yıldırım. Haksız yere zulüm gördü hem camiamız hem Aziz Yıldırım” dedi.

SEÇİMDE 46 BİN 410 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Fenerbahçe Kulübü tarihinin en yüksek katılımlı başkanlık seçimi 3 Haziran 2018’de yapıldı. 21 bin 350 üyenin oy kullandığı o kongrede Ali Koç 16 bin 92 oyla başkan seçilirken, rakibi Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy aldı. 6 yıl önceki seçimde oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 26 bin 2 idi. Şimdi ise bu rakam neredeyse 2’ye katlanmış durumda. 9 bin 375 temsilci üyesi bulunan Fenerbahçe’de, aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı 46 bin 410.

İLK YARIŞ DİVAN İÇİN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun Aziz Yıldırım lehine çalışmalar yaptığını iddia etmesi, başkanlık yarışına yeni bir boyut kazandırdı. Koç, Mosturoğlu’nun bazı üyeleri arayıp Yıldırım’a oy vermelerini istediğini öne sürdü ve seçimi kazanması halinde Mosturoğlu ile çalışmayacağını açıkça beyan etti. Mosturoğlu ise bu iddiayı yalanlayarak, “Ben adaletin olmadığı yerde haksızlık olduğunu yaşayarak öğrenmiş biriyim. Kimse benim adaletimden zerre şüphe duymasın” dedi.

EL KALDIRMA USULÜ OYLAMA

· KOÇ-Mosturoğlu gerilimi kongrenin ilk günü yapılacak Divan Başkanlığı seçimini daha da önemli hale getirdi. Bu görev için Koç, Vefa Küçük’ü, Yıldırım ise Mosturoğlu’nu istiyor. Üyeler arasında el kaldırma yöntemiyle yapılacak oylamayı kazanacak başkan adayı, genel kurulu idare edecek. Bu seçim, pazar günü yapılacak kulüp başkanlığı seçiminin bir provası olarak algılanıyor.