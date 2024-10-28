Fenerbahçe - Bodrum FK maçı sonrası 3 kritik detay öne çıktı: Jose Mourinho ders almış | Aylar sonra bir ilk

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada hata yapmayan Fenerbahçe, bu skorun ardından puanını 20'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Bodrum FK ise 10 puanla 13. basamakta yer buldu.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı. İşte yorumlar;

Uğur Meleke: 2-0’ı bulunca santrfor çıkarmaması olumlu

F.Bahçe 22 günde 6 maçlık bir sürecin içinde. Mourinho’nun dört lig, iki Avrupa sınavını aynı 11’le oynamasını bekleyemeyiz, şüphesiz ki bu süreçte kadro genişliğinden faydalanmalıydı. Dün muhtemelen bu sebeple Szymanski-Tadic’i yanında oturttu. Dzeko-Nesyri’yi birlikte başlatarak da 4-4-2’yi denedi.

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Ancak Mourinho’nun muhtemelen fikstür sıkışıklığı dışında da gerekçeleri vardı bu radikal değişim için. Fenerbahçe ilk 8 müsabakada 3 kez (Göztepe, Kasımpaşa ve Samsun maçlarında) skoru bulduktan sonra kötü görüntü vermiş, bunların ikisinde 2’şer puan bırakmıştı. Dün belki de ligin en zayıf takımlarından birine karşı, pragmatizm dışında bir oyunu olduğunu da kanıtlamak istedi. Dün 70’inci dakikada skor 2-0 olmasına ve kenara 4 yeni futbolcu getirmesine rağmen formasyonunu bozmaması, 4-4-2 ile devam etmesi, Göztepe-Kasımpaşa maçlarından ders çıkardığının kanıtı.

KALiTE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Bodrumspor ligin en mütevazı ekiplerinden biri. İlk 11’lerinde 3 oyuncu (Ajeti, Seferi ve Puscas) dışında hepsi, geçen sezonu ikinci kümede geçirmiş isimler. Dün de özellikle 2-0’a kadar oyuna pek tutunamadılar, bu da bu kadro kaliteleriyle pekala açıklanabilir.

F.BAHÇE’DE ÜÇ TEMEL KAZANIM

F.Bahçe içinse bu maçtan çıkarılabilecek üç temel kazanım olduğunu söyleyebiliriz:

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1- Dzeko’nun derine gelme ve oyun kurma meziyetleri göz önüne alındığında, Fenerbahçe ligde iç sahada pekala 4-4-2’yi deneyebilir. Boşnak santrfor dün birçok pozisyonda merkeze ve sağa devrilerek, oyun kurulumunda sayısal eksiklik hissettirmedi.

2- Mourinho nedense Djiku-Becao tandemine aylarca mesafeliydi. Nihayet son 4 resmi maçın üçünde (Twente, Samsun, Bodrum önünde) bu ikiliyi kullandı. Bu ikilinin, Fenerbahçe’nin savunma hattını öne çıkarmada ve geri kazanmada (Çağlar’lı seçeneklere göre) daha mahir olduklarını söyleyebiliriz.

3- Merkezde ikili oynayan Amrabat ve İsmail’den daha fazla öne çıkma rolü Türk milli futbolcudaydı. Biraz heyecanlıydı, bir-iki net pozisyonda özgüven sorunu yaşadı ama ben İsmail’in 8 numara rolü için de bir seçenek olarak düşünülmesini olumlu buldum.

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Fırat Aydınus: Keşke tüm hakemlerde Türkmen şansı olsa

G.Saray-Alanya maçında siyah-beyaz hatasının hemen akabinde Mehmet Türkmen Sivas-Hatay karşılaşmasına verildi; ev sahibi takımın lehine vermesi gereken 2 penaltıyı es geçti. Hatta birinde Sivaslı futbolcuya ‘aldatma’ gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Neyse ki maç Sivas lehine bitti de hatalar fazla öne çıkmadı. O maçtan 7 gün sonra Mourinho’nun övgü ile bahsettiği ve bir açılışta bu övgülere karşı minnettarlığını dile getirdiği hakem Türkmen, Fenerbahçe-Bodrum müsabakasına atandı. Bu sezon 8. maçı. 5 kez büyüklerden bir takımın maçına çıktı. Tesadüfe bakın ki ilk 4’ü gibi bu maçta da büyük takımın ev sahibi olduğu bir müsabakaya atandı (Beşiktaş-Antalya, Fenerbahçe-Alanya, Trabzon-Kayseri, Galatasaray-Alanya, Fenerbahçe Bodrum) gerçekten bu bir tesadüf mü? Bir dipnot: Mehmet Türkmen, İstanbul bölgesi hakemi.

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SAMET’iN HAREKETi PENALTI

10. dakikada kornerden gelen topta Samet Yalçın, Amrabat’a iki koluyla sarılıyor ve rakibinin topun düştüğü bölgeye hareketlenme olasılığını ortadan kaldırıyor. VAR’ın müdahale etmesi gerekirdi çünkü pozisyon penaltı. Türkmen de bu pozisyonu yaydan değil atıştan önce açı alarak önüne alıp izlemeliydi. · 13. dakikada Seferi’nin tam vuruş anında Kostic’in yaptığı müdahale penaltı için yeterli mi değil mi tartışılır. Ben devam kararını destekliyorum. · 25. ve 30. dakikalarında Amrabat ve Samet Yalçın’a gösterilen sarı kartlar hatalıydı.

O MÜDAHALE MASUM DEĞiL

88. dakikada Amrabat’ın Cenk’e yaptığı müdahalede itmesi çok masum değil, bu pozisyonda hakem penaltı vermeliydi. (Rize ve Göztepe maçlarında Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar ile benzerlik gösteriyordu) Türkmen, hatalı verdiği kartların haricinde, birkaç tane de vermesi gerekenleri es geçti. 12. Kural’da; faul ve fena hareketlerde zaafları olan bir yönetim izledik. Bu zaafları maçtan maça daha da dikkat edici bir hal alıyor. Yakında FIFA hakemi olması beklenen Türkmen’e tavsiyem; teknik ve disiplin uygulamalarında kesinlikle kendisini geliştirmeli. Sonuç itibariyle sezon başından beri yönettiği maçların skorları, yaptığı hataların göz ardı edilmesi adına hep şansı oldu. Diğer hakemler için de dileğim Mehmet Türkmen’deki hakem şansını elde etmeleri!