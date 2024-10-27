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Fenerbahçe Bodrum FK maçı, şampiyonluk mücadelesinde büyük rol oynayacak. Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında 3 puan alarak liderlik koltuğuna yeniden sahip olmanın yollarını arayacak. Peki, Fenerbahçe Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek. 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe’de, sarı kart cezalısı Fred’in yerine İsmail’in, sakat olan Oosterwolde’nin yerine de Kostic’in forma giymeleri bekleniyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Cengiz de yok.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun hafta içindeki Manchester United maçının yıldızı En-Nesyri ile Edin Dzeko’yu 11’de çift forvet olarak sahaya sürüp sürmeyeceği merak konusu.

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MUHTEMEL 11'LER