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Fenerbahçe Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bodrum#Süper Lig
Fenerbahçe Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 09:32

Fenerbahçe Bodrum FK maçı, Sarı Lacivertli ekip için kritik bir öneme sahip olacak. Lig mücadelesinde şampiyonluk yolundan ayrılmak istemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda aldığı puan kayıplarını, galibiyet serisi ile çözmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi detaylar ve muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe Bodrum FK maçı, şampiyonluk mücadelesinde büyük rol oynayacak. Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında 3 puan alarak liderlik koltuğuna yeniden sahip olmanın yollarını arayacak. Peki, Fenerbahçe Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek. 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe’de, sarı kart cezalısı Fred’in yerine İsmail’in, sakat olan Oosterwolde’nin yerine de Kostic’in forma giymeleri bekleniyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Cengiz de yok.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun hafta içindeki Manchester United maçının yıldızı En-Nesyri ile Edin Dzeko’yu 11’de çift forvet olarak sahaya sürüp sürmeyeceği merak konusu.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe Bodrum FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

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#Fenerbahçe#Bodrum#Süper Lig

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