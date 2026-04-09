Fenerbahçe biletini kesti, küme düşme tehlikesi yaşıyor! Avrupa devi Alvarez'in peşinde

Sezon başında Fenerbahçe’nin West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli formayla sezona umutlarla başlayan Meksikalı orta saha, yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Alvarez, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta toplam 1125 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı.

Bonservisi West Ham United’da bulunan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği ise İngiliz ekibinin ligdeki durumuna bağlı. Premier League’de 18. sırada yer alan West Ham küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, olası bir küme düşme durumunda kulüp maliyetleri azaltmak adına Alvarez ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Öte yandan Fenerbahçe cephesinde de karar netleşti. Sarı-lacivertlilerin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Alvarez’e Avrupa’dan talipler ise şimdiden sıraya girmiş durumda. Eski kulübü Ajax başta olmak üzere Inter ve Borussia Dortmund’un oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Ayrıca Serie A ve Bundesliga’dan başka kulüplerin de Meksikalı yıldız için devrede olduğu ifade ediliyor.