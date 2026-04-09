×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe biletini kesti, küme düşme tehlikesi yaşıyor! Avrupa devi Alvarez'in peşinde

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 14:23

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez'e ilişkin yeni haberler gündeme gelmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Sezon başında Fenerbahçe’nin West Ham United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli formayla sezona umutlarla başlayan Meksikalı orta saha, yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Alvarez, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta toplam 1125 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı.

Bonservisi West Ham United’da bulunan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği ise İngiliz ekibinin ligdeki durumuna bağlı. Premier League’de 18. sırada yer alan West Ham küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, olası bir küme düşme durumunda kulüp maliyetleri azaltmak adına Alvarez ile yollarını ayırmayı planlıyor.

 

Haberin Devamı

Öte yandan Fenerbahçe cephesinde de karar netleşti. Sarı-lacivertlilerin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncuyla yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Alvarez’e Avrupa’dan talipler ise şimdiden sıraya girmiş durumda. Eski kulübü Ajax başta olmak üzere Inter ve Borussia Dortmund’un oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Ayrıca Serie A ve Bundesliga’dan başka kulüplerin de Meksikalı yıldız için devrede olduğu ifade ediliyor.

 

