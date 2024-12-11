Fenerbahçe, Bilbao karşısında 3 puan için sahada! Yüksek oranlar yine Misli'de...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.

Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Yeray, Boiro, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, I.Williams, Sancet, N.Williams, Guruzeta

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TAKIMLARIN SON DURUMU

Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada bulunuyor. İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde son olarak Elfsborg'u mağlup eden kırmızı-beyazlıların, La Liga ve Avrupa kupalarında toplamda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Hafta sonu Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe ise ilk kez karşılaşacağı Athletic'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor.

İki ekip 17 Temmuz 2017 tarihinde hazırlık maçında rakip oldu ve müsabaka golsüz tamamlandı.

BILBAO, LA LIGA'DA 4. SIRADA

Athletic Bilbao, İspanya LaLiga'da bu sezon 17 maça çıkarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Bask bölgesi ekibi son 4 maçında sahadan galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi. Rakip filelere 26 gol gönderen Athletic, kalesinde ise 15 gol gördü. Takımda Ohian Sancet 7 golle ön plana çıkarken, Gorka Guruzeta ve Inaki Williams 4 gollük katkı sağladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe evinde oynadığı son 21 Avrupa Ligi maçında sadece 1 mağlubiyet aldı.

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Fenerbahçe, İspanyol takımları ile oynadığı son 11 maçın 9’unu kaybetti.

Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa’da oynadığı 9 maç da “Karşılıklı Gol Var” bitti.

Fenerbahçe’nin bu sezon Avrupa’da evinde oynadığı 4 maç da “2-3 Gol” aralığında bitti.

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 4 maçı kazandı.

Athletic Bilbao’nun bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maçın 4’ü “2-3 Gol” aralığında bitti.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Fenerbahçe galibiyetine 2.27, beraberliğe 2.66, Athletic Bilbao kazanıra ise 2.68 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.





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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.

Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

UEFA KADROSU

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

208. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 279 müsabakada 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 398 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 142. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 141 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 62 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 198 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 178 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 71. İÇ SAHA MAÇI

Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 70 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 70 golle yanıt verdi.