FenerbahÃ§e'den son dakika transfer haberi...SarÄ±-Lacivertlilerâ€™de son dÃ¶nemde Mesut Ã–zil ve stoper transferi gÃ¼ndemde. Ancak Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Dorukhan TokÃ¶zâ€™deki geliÅŸmeleri de yakÄ±ndan takip ediyor. Hedef, Milli yÄ±ldÄ±zÄ± sezon sonunda bedavaya almak.

FenerbahÃ§eâ€™de herkesin gÃ¶zÃ¼ kulaÄŸÄ± Mesut Ã–zil transferi ve stopere yapÄ±lacak takviyede. Ancak SarÄ±-Lacivertliler, Dorukhan TokÃ¶zâ€™den de vazgeÃ§miÅŸ deÄŸil. Sportif direktÃ¶r Emre BelÃ¶zoÄŸlu, takÄ±mda gÃ¶rmeyi Ã§ok istediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± oyuncuyla ilgili yaÅŸanan geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyor. Dorukhan, sezon sonunda bitecek sÃ¶zleÅŸmesini uzatmak iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmaya varamadÄ±.

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Fanatik'in haberine gÃ¶re; Siyah-BeyazlÄ±lar, 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu bedelsiz kaybetmemek iÃ§in ocak ayÄ±nda gelecek teklifleri deÄŸerlendirmeye alacak.

SÃ¶zlÃ¼ anlaÅŸma

Dorukhanâ€™la Avrupaâ€™dan ilgilenen takÄ±mlar olsa da henÃ¼z BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§alan olmadÄ±. YÄ±ldÄ±z futbolcunun ise SarÄ±-Lacivertliler ile sÃ¶z kestiÄŸi iddia ediliyor. FenerbahÃ§e, Dorukhan TokÃ¶z konusunda aceleci davranmayarak sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapÄ±yor. BeÅŸiktaÅŸ eÄŸer bu transfer dÃ¶neminde yÄ±ldÄ±z futbolcuyu satamazsa, SarÄ±-Lacivertliler bu planÄ±nÄ± hayata geÃ§irebilir.Â

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