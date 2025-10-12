Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı için devrede! Ara transfer döneminde ayrılık ihtimali çok yüksek

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki yerini kaybeden ve son üç maçta yedek kalan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista için ülkesi Brezilya'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESPN Brezilya'nın haberine göre; Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Gabriel Paulista, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabilir.

Haberde Corinthians'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de tecrübeli stoper için devrede olduğu belirtildi.

İLK TEMAS KURULDU, RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerin oyuncu cephesiyle ilk temasları kurduğu ve kısa süre içinde resmi bir teklif yapmasının beklendiği kaydedildi.



CORINTHIANS'IN TRANSFER YASAĞI SÜRÜYOR

Öte yandan Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve cezayı kaldırması halinde 34 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunacağı ifade edildi.

Gabriel Paulista'nın Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Atletico Madrid'den bedelsiz olarak kadroya katılan Gabriel Paulista, geçen süre zarfında Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle 26 maç kaçırdı.