×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yıldızı için devrede! Ara transfer döneminde ayrılık ihtimali çok yüksek

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
Fenerbahçe, Beşiktaşın yıldızı için devrede Ara transfer döneminde ayrılık ihtimali çok yüksek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 15:19

Beşiktaş'ta gözden düşen Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın transferi için Corinthians'ın yanı sıra Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki yerini kaybeden ve son üç maçta yedek kalan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista için ülkesi Brezilya'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESPN Brezilya'nın haberine göre; Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Gabriel Paulista, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabilir.

Haberde Corinthians'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de tecrübeli stoper için devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Beşiktaşın yıldızı için devrede Ara transfer döneminde ayrılık ihtimali çok yüksek

İLK TEMAS KURULDU, RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerin oyuncu cephesiyle ilk temasları kurduğu ve kısa süre içinde resmi bir teklif yapmasının beklendiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Beşiktaşın yıldızı için devrede Ara transfer döneminde ayrılık ihtimali çok yüksek

CORINTHIANS'IN TRANSFER YASAĞI SÜRÜYOR

Öte yandan Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve cezayı kaldırması halinde 34 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunacağı ifade edildi.

Gabriel Paulista'nın Beşiktaş'la sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Fenerbahçe, Beşiktaşın yıldızı için devrede Ara transfer döneminde ayrılık ihtimali çok yüksek

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Atletico Madrid'den bedelsiz olarak kadroya katılan Gabriel Paulista, geçen süre zarfında Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle 26 maç kaçırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!