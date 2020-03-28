Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 efsane ismini yazarak meydan okumasına sosyal medyadan karşılık verdi.
İspanya La Liga takımlarından Real Betis, içinde Beşiktaş'ın olduğu 4 takıma sosyal medya hesabından 4 oyuncusunu yazarak meydan okudu.
Bu meydan okumaya yanıt veren siyah beyazlılar, efsanelerinden Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı seçerek Fenerbahçe'nin olduğu 4 takıma meydan okudu.
Bu meydan okumaya olumlu yanıt veren sarı lacivertliler ise sosyal medya hesabından Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex De Souza
ve Toni Schumacher gibi efsane isimlerini yazarak karşılık verdi.
Bu meydan okumalar sosyal medyada giderek büyürken, birçok kulüp katılım sağladı.
👍 Kabul ediyoruz @Besiktas⁰⁰ Tarihimizde yer alan birçok idol oyuncu arasından seçtiğimiz 4 isim👇— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 28, 2020
💛💙 Lefter Küçükandonyadis
⚽🏀 Can Bartu
✨👨⚕️ Alex De Souza
🧤🥅 Toni Schumacher
Sıra sizde:
🏴 @SheffieldUnited
🇪🇸 @FCBarcelona
🇩🇪 @FCBayern
🇮🇹 @acffiorentina https://t.co/XA1wkrbH4H
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