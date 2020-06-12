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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Umar Sadiq'ın peşinde | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Umar Sadiq'ın peşinde | Transfer Haberleri
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Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın da istediği Partizan’ın golcüsü Umar Sadiq’ı transfer listesine aldığı öne sürülüyor. Nijeryalı golcüyü Avrupa’dan da birçok takım kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Umar Sadiq için karşı karşıya geldi… Sırp basını, Fenerbahçe'nin bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Partizan'ın Nijeryalı forvetini scoutlarına izlettiğini yazdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 17 gol atan ve 14 asist yapan Sadiq iki ezeli rakibi transferde karşı karşıya getirirken, Nijeryalı yıldıza Avrupa'dan da birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Vedat'ın satılma ihtimaline karşılık alternatif arayışında olduğu ve Sadiq'ın da bu isimlerden biri olduğu konuşuluyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü için kulübü Partizan'ın ise 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istediği iddia ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ UMAR SADIQ'IN PEŞİNDE
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Umar Sadiq'i takip eden diğer takımların ise Milan, Valencia, Manchester United, Anderlecht, Spartak Moskova, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova kulüplerin olduğu da öğrenildi. Sadiq daha önce Roma ve Glasgow Rangers formaları da giymişti.

KADERİ VEDAT MURIQI'YE BAĞLI
İngiliz ve İtalyan kulüplerinden ciddi teklifler alan Vedat Muriç iyi bir rakama satılırsa Fenerbahçe'nin Sadiq için atağa kalkacağı konuşuluyor. (Takvim)

 

Fenerbahçe, Beşiktaşın da istediği Umar Sadiqın peşinde | Transfer Haberleri

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