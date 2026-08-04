Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım! Prag kolay değil, Kauno zayıf, Ferencvaros zorlu

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

SPARTA PRAG-LYON

Fransa temsilcisi Olympique Lyon, sıkışan oyunu tek pasla açabilecek, tek şutla skoru değiştirebilecek yetenekli oyunculara sahip. Çekya ekibi Sparta Prag ise yıldız oyuncularıyla değil, organizasyonlarıyla ve mücadelesiyle öne çıkan bir takım.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a yükselmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakiplere bakınca söylenecek ilk şey elbette “Sparta Prag gelsin” olacak

Ancak futbol artık kâğıt üstünde oynanan bir oyun değil. Çekya ekibi, 3. turda karşılaşacağı Lyon’a oranla daha mütevazı olsa da Avrupa kupalarında düzenli boy gösteren, disiplinli ve fiziksel olarak son derece zor bir rakip. Hakeza Lyon, son yıllarda Avrupa’nın elit kulüpleri arasında olmasa da hâlâ ciddi bir marka değeri, yüksek bireysel kalite ve büyük maç kültürü taşıyor. Peki hangisi daha tehlikeli?

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PRAG’DAKi ATMOSFER RAKiPLER iÇiN KÂBUS

Cevap hâlâ Lyon. Çünkü Avrupa maçlarında çoğu zaman sistemler kadar, kalite de belirleyici olabiliyor. Sıkışan bir oyunu tek pasla açabilecek, tek şutla skoru değiştirebilecek oyuncularınız varsa, kötü oynadığınız günleri bile kazanabilirsiniz. Lyon’un en büyük avantajı tam da burada yatıyor. Sparta Prag ise farklı bir sınav sunuyor. Yıldız oyuncularıyla değil, organizasyonlarıyla öne çıkan bir takım. İkili mücadelelerde inatçı, duran toplarda etkili ve özellikle Prag’daki atmosferi iyi kullanan bir takım. Ancak oyun sıkıştığında çözüm üretme konusunda Lyon kadar güçlü değil.

BEŞİKTAŞ İÇİN KAUNO DAHA KOLAY BİR TAKIM

Avrupa kupalarının en tecrübeli takımlarından biri olan Dinamo Zagreb, oturmuş oyun yapısı ve özellikle iç sahadaki başarı yüzdesiyle dikkat çekiyor. Daha zayıf bir ekip olan Kauno’nun tek güçlü yönü disiplinli ve sert savunması.

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Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş play-off turuna yükselmesi halinde, Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo, Avrupa kupalarının en tecrübeli takımlarından biri. Oturmuş oyun yapısı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Özellikle iç sahada etkili performans sergileyen Dinamo, buna karşın son yıllarda yaşadığı önemli oyuncu kayıpları nedeniyle eski gücünden uzak. Dinamo Zagreb’in rakibi Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ise disiplinli savunması ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkıyor. Ancak Avrupa tecrübesi ve oyuncu kalitesi açısından Hırvat rakibinin gerisinde. Beşiktaş açısından; Dinamo Zagreb daha güçlü ve tecrübeli bir rakip. Özellikle deplasmanda zorlayıcı bir eşleşme olur. Kauno, Beşiktaş’ın kalite farkını sahaya yansıtması gereken bir rakip. İki maçta da favori siyah beyazlılar olur. Kâğıt üzerinde Beşiktaş için en uygun rakip açık ara Kauno. Dinamo ise Avrupa’da oynamayı bilen, ciddiye alınması gereken bir takım profili çiziyor.

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FERENCVAROS ZORLU, GORNIK EVİNDE GÜÇLÜ

Macaristan temsilcisi Ferencvaros son yıllarda Avrupa’da düzenli boy gösteren, disiplinli yapısı ve fiziksel gücüyle dikkat çeken bir takım. Fenerbahçe karşısında izlediğimiz Gornik Zabrze ise evinde tüm rakipler için korkutucu bir atmosfer oluşturabiliyor.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki mücadelesine doğrudan play-off turundan başlayacak Trabzonspor, Ferencvaros-Gornik Zabrze eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Macaristan temsilcisi Ferencvaros son yıllarda Avrupa’da düzenli boy gösteren, disiplinli yapısı ve fiziksel gücüyle dikkat çeken bir takım. Trabzonspor için zorlu bir rakip olur ancak oyun olarak aşılmaz bir takım görüntüsü vermiyor. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe’ye elenen Polonya ekibi Gornik Zabrze, mücadele gücüyle dikkat çeken bir ekip olsa da, kadro kalitesi açısından Trabzonspor’un gerisinde yer alıyor. Deplasmanlarda genelde oyunu kendi yarı alanında kabul eden Gornik, iç sahada tam tersine baskılı oynuyor; taraftar desteğini de arkasına alıp, rakiplerine korku yaşatıyor.

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